Johanna Konta annonce sa retraite du tennis professionnel

Le joueur de tennis britannique Johanna Konta, qui est devenue numéro quatre au classement mondial WTA, a annoncé mercredi sa retraite du tennis professionnel à l’âge de 30 ans.

L’athlète a fait l’annonce sur son compte Twitter avec un message qu’elle a intitulé du mot « reconnaissante », où elle explique que c’est celui qu’elle a le plus utilisé tout au long de sa carrière.

« Grâce à ma propre résilience et aux conseils des autres, j’ai pu vivre mes rêves. J’ai pu devenir ce que je voulais et ce que je disais quand j’étais enfant », dit-elle. Konta dans ses adieux sur les réseaux sociaux.

Au cours des deux dernières années, l’athlète a dû faire face à des problèmes physiques en raison d’une blessure persistante au genou, ce qui a également fait souffrir son classement jusqu’à ce qu’elle soit placée en 113e position.

« Ma carrière de joueuse est terminée et je suis incroyablement reconnaissante pour la carrière qu’elle s’est avérée être. Tout indiquait que je ne pouvais pas réussir dans cette profession », a-t-elle déclaré.

« Cependant », ajoute-t-il Konta– ma chance s’est matérialisée dans les personnes qui sont entrées dans ma vie et ont eu un impact sur mon existence d’une manière qui a transcendé le tennis. «

Né en Australie de parents hongrois, Konta Elle a déménagé en Europe pour poursuivre ses rêves dans le monde du tennis, s’installant avec sa famille à Eastbourne, en Angleterre, devenant citoyenne britannique en 2012.

Sa meilleure saison a été 2017 lorsqu’elle est devenue la première joueuse de tennis britannique, depuis Virginie Wade, en atteignant la demi-finale de Wimbledon ; elle a remporté l’Open de Miami et s’est classée quatrième au classement. Konta a glissé vers le bas du classement mondial en 2018, mais a refait surface l’année suivante, se qualifiant pour la demi-finale à Roland Garros et les quarts de finale à Wimbledon et à l’US Open.

La présidente-directrice générale de la fédération de tennis féminin, Steve Simon, a fait remarquer que « sur et en dehors des courts, elle incarnait les plus hauts niveaux de professionnalisme et de leadership, qui ont été démontrés par ses résultats impressionnants et son engagement envers notre sport en tant que membre à vie du Conseil des joueuses de la WTA ».