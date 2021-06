Johanna Konta quitte Wimbledon 2021 après des tests de contacts étroits positifs pour COVID

in

Johanna Konta a été exclue de Wimbledon après qu’un membre de son équipe a été testé positif au coronavirus.

Le n°1 britannique, tête de série 27e cette année, a été considéré comme un contact rapproché et doit donc s’isoler pendant dix jours. Elle devait affronter la Tchèque Katerina Siniakova au premier tour mardi.

.

La nouvelle déchirante pour Konta arrive à la veille du début du tournoi

Konta sera remplacé en simple à Wimbledon par l’heureux perdant Yafan Wang, de Chine.

Une déclaration du All England Lawn Tennis Club (AELTC) disait : « Un membre de l’équipe de Johanna Konta a présenté des symptômes de COVID-19 ce matin, et a immédiatement été isolé et a effectué un test PCR conformément aux protocoles de test des championnats.

«Un résultat positif a été renvoyé, ce qui a permis à l’AELTC, en collaboration avec Public Health England, d’identifier Johanna Konta comme un contact étroit.

«Conformément à la législation gouvernementale, elle est tenue de s’isoler pendant 10 jours et est donc retirée des championnats.

.

Konta a donné sa meilleure performance à SW19 en 2017, où elle a atteint les demi-finales

” Johanna et son membre de l’équipe avaient été testés négatifs sur tous leurs tests précédents effectués dans le cadre des protocoles des championnats.

“Les deux personnes ont été informées du test positif et de la classification des contacts étroits et s’auto-isolent maintenant pour les 10 prochains jours.”