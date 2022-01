Johansson : Max fait passer le livre de jeu Senna-Schumi à un tout autre niveau

Maintenant que la poussière est entièrement retombée sur le championnat du monde de Formule 1 riche en incidents de l’année dernière, il est juste de dire que nous avons assisté à une conduite sale du genre rarement vu auparavant par Max Verstappen et Lewis Hamilton alors qu’ils se disputaient le titre de champion du monde.

La saison qui a décidé la finale du Grand Prix d’Abou Dhabi a été toute la saison condensée, en un mot, à savoir des dépassements douteux et officier de manière épouvantable en tant que directeur de course Michael Masi et ses hommes ont transformé en quelque sorte ce qui aurait dû être la course de F1 du siècle en farce du siècle pour raisons bien expliquées.

Il y a eu trois types de réactions à la suite de cette nuit mémorable à Yas Marina : les fans de Max étaient ravis, et à juste titre, car l’as Red Bull méritait amplement le titre ; Les fans de Hamilton étaient furieux et se sentaient volés pendant que nous, les neutres, regardions avec perplexité.

Ce qui est clair, aucun de ces deux grands pilotes ne méritait « cette » finale et, bien sûr, les fans de F1 non plus

Parmi les personnes consternées par ce dont il a été témoin cette nuit-là, il y avait l’ancien pilote de F1 Stefan Johansson qui craint pour ce qui l’attend car la barre des règles d’engagement est maintenant un cran ou deux plus bas, ou on pourrait se demander : y en a-t-il ?

En tant que pionniers des arts sombres de la course – Ayrton Senna et Michael Schumacher – ont maintenant été usurpés par Max, ainsi que Lewis, bien que dans une bien moindre mesure, avec leur dose de tactiques douteuses.

L’évolution de cela inquiète Johansson, a-t-il écrit sur son blog personnel : « Le problème que nous avons maintenant sur la bonne voie est que Max a fait passer le playbook Senna et le playbook Schumacher à un tout autre niveau.

« En général, je pense qu’il y a un bon code de conduite entre les pilotes. La plupart des pilotes actuels de la nouvelle génération courent très proprement mais dur, il y a eu de très belles batailles cette année mais ils ne sont pas aux avant-postes et donc cela passe inaperçu pour la plupart.

« Personne ne se soucie des gars en cinquième ou sixième place », a déploré le Suédois.

Johansson : Je n’ai pas beaucoup d’optimisme pour les changements des officiels

Il était clair que Masi était submergé non seulement par l’ampleur de la querelle entre Red Bull et Mercedes, ainsi que par leurs pilotes qui étaient trop souvent des aimants de collision la saison dernière.

Lors du Grand Prix du Brésil, Verstappen est allé bien au-delà des frontières de l’équité avec sa défense de la charge de Hamilton qui s’est soldée par une victoire étonnante de nulle part au premier, mais pas avant que le pilote Red Bull ait fait tout ce qu’il pouvait, et plus encore, pour empêcher le Mercedes le dépasse.

Des délits non contrôlés et impunis ont simplement abaissé la barre de la décence, ce qui, selon Johansson, n’est pas de bon augure pour le sport : « Je n’ai pas beaucoup d’optimisme pour les changements des officiels.

«Chaque année, les décisions concernant les normes de conduite et leur application s’aggravent, de plus en plus boueuses avec de plus en plus de zones d’ombre. Si Max peut s’en tirer avec ce qu’il a fait dans certains cas cette année, alors comme Leclerc l’a dit : d’accord, très bien. Si c’est comme ça que nous allons courir, alors c’est comme ça que nous devons courir.

Ne pas aider la cause des normes de conduite décentes sont des pistes qui ne punissent pas les erreurs, en fait, dans certains cas, peuvent même fournir un avantage. Les zones de ruissellement qui ne finissent jamais sont utilisées pour des gains mal acquis lorsqu’un mur ou un bord d’herbe mettrait fin à toutes les manigances du seul point de vue de la survie du conducteur.

De plus, il y a un sentiment idiot d’invulnérabilité provoqué par le type de pistes « pas de conséquences si je me freine trop fort », ce qui est bien sûr trompeur comme en témoignent ces gros accidents à Silverstone et Monza.

Le Mur des champions de Montréal me vient à l’esprit!

Johansson pense que la conception de la piste et la « sécurité » encouragent les conducteurs à aller au-delà de l’appel du devoir, à plonger dans les arts sombres comme Verstappen et Hamilton l’ont fait à plusieurs reprises la saison dernière : « Beaucoup de ces incidents seraient automatiquement évités s’ils modifiaient la conception des pistes et nous sommes débarrassés des immenses zones de ruissellement, que nous avons actuellement sur presque toutes les pistes.

« Cette désinfection des pistes a entraîné plus de problèmes que ceux qu’ils essayaient de résoudre en premier lieu. C’est ironique que nous ne semblions pas avoir près du nombre d’incidents à Monaco par exemple, où la limite de la voie est essentiellement la glissière de sécurité.

« Si les chauffeurs savent où est la limite, ils resteront évidemment dans cette limite, car si vous passez, vous finirez dans la rambarde et votre journée se terminera. Mais quand vous avez une zone de ruissellement de la taille de deux terrains de football, et aucune règle claire de ce qui est ou n’est pas autorisé, cela devient une blague complète.

« Apparemment, il est acceptable pour quiconque de dépasser la limite de la piste au départ, par exemple, de la même manière, il semble acceptable de ne même pas essayer de tourner jusqu’à ce que vous soyez réellement sur la ligne blanche ou même au-delà lorsque vous vous battez pour la position.

« C’est ensuite aux gars de la direction de course de décider ce qui est bien ou mal. C’est un système horriblement défectueux et il doit y avoir un moyen d’éviter cela à l’avenir. »

Johansson : La façon dont les pistes sont actuellement conçues est une invitation ouverte aux ennuis

Quant aux solutions au problème, Johansson a suggéré : « Tout sauf l’asphalte qui est actuellement utilisé serait mieux à mon avis, que ce soit de l’herbe, du gravier ou tout ce qui ralentirait suffisamment la voiture pour forcer le conducteur à se soulever pour de nouveau sur la piste, ou risquer d’endommager la voiture et il ne pourra plus continuer.

« 80 % de tous les incidents auxquels le contrôle de course doit être impliqué en ce moment seraient automatiquement évités. Les pilotes iront toujours à la limite de ce qui est possible, et la façon dont les pistes sont actuellement conçues est une invitation ouverte aux ennuis.

« Aucun des pilotes n’a une compréhension claire des règles, encore moins les personnes en charge de la course, semble-t-il. C’est frustrant et ennuyeux pour toutes les personnes impliquées et pourrait être résolu très facilement.

« Il est intéressant de noter que nous semblons avoir des plaintes similaires de la part des gens du MotoGP maintenant, où les grandes zones de dégagement n’ont rien fait pour résoudre les problèmes de sécurité, sinon cela a aggravé les choses.

« Je pense qu’il est temps de repenser drastiquement la conception des pistes en général et en particulier les zones de dégagement qui sont actuellement mises en œuvre », a ajouté Johansson qui a pris le départ de 79 Grands Prix, marquant douze podiums mais aucune victoire. Il a piloté pour Shadow, Spirit, Tyrrell, Toleman, Ferrari, McLaren, Ligier, Onyx, AGS et Footwork.