Johansson sur l’hyper-sexualisation de Black Widow 10z viral

Natasha Romanoff est un assassin qui utilise des hommes et leur hypersexualisation d’elle contre eux, principalement en ce qui concerne la façon dont ils pensent pouvoir l’affronter. Le problème? Cela a rarement été clair dans l’univers cinématographique Marvel, principalement parce que Natasha n’a pas eu le temps de l’appeler, à mon avis, mais l’hypersexualisation de Natasha est quelque chose que nous pouvons voir clairement à l’écran se manifester dans des commentaires comme Tony Stark “Je en veux un” d’Iron Man 2.

Parler à Collider est la préparation de la sortie de Black Widow, Johansson a discuté de la sexualisation de ces héros que nous apprécions et de la façon dont cela est passé de la première apparition de Nat à maintenant:

Oui. Cela a définitivement changé et je pense qu’une partie de ce changement a probablement – c’est difficile parce que je suis à l’intérieur, mais probablement une grande partie de cela vient aussi de moi. J’aurai 35 ans et je suis maman et ma vie est différente. Évidemment, 10 ans se sont écoulés et des choses se sont passées et j’ai une compréhension bien différente et plus évoluée de moi-même. En tant que femme, je suis à un autre endroit de ma vie, tu sais ? Et je me sentais plus indulgente envers moi-même, en tant que femme, et pas – parfois probablement pas assez. Je m’accepte plus, je pense. Tout cela est lié à cet éloignement du genre d’hyper-sexualisation de ce personnage et, je veux dire, vous regardez en arrière Iron Man 2 et même si c’était vraiment amusant et qu’il y avait beaucoup de bons moments, le personnage est tellement sexualisé, tu sais ? On en a vraiment parlé comme si elle était un morceau de quelque chose, comme une possession ou une chose ou quoi que ce soit – comme un morceau de cul, vraiment. Et Tony fait même référence à elle comme quelque chose comme ça à un moment donné. Qu’est ce qu’il dit?

Ashley Robinson, qui interviewait Johansson, a répondu avec la ligne “J’en veux” que Tony Stark dit à propos de Natasha. La ligne elle-même est « J’en veux un », mais le sentiment demeure.

“J’en veux.” Ouais et à un moment donné l’appelle un morceau de viande et peut-être qu’à ce moment-là, cela ressemblait en fait à un compliment. Tu sais ce que je veux dire? Parce que ma pensée était différente. Peut-être que j’aurais même, vous savez, que ma propre valeur était probablement mesurée par rapport à ce type de commentaire ou, comme beaucoup de jeunes femmes, vous vous épanouissez et vous comprenez votre propre valeur. Ça change maintenant. Maintenant, les gens, les jeunes filles, reçoivent un message beaucoup plus positif, mais c’est incroyable de faire partie de ce changement et de pouvoir sortir de l’autre côté et faire partie de cette vieille histoire, mais aussi de progresser. Évoluer. Je trouve que c’est plutôt cool.

Le changement dans l’histoire de Nat est vraiment venu après Age of Ultron, pour moi. Eh bien, pour être juste, cela a commencé avec The Winter Soldier, mais Joss Whedon a ensuite transformé son personnage en quelqu’un qui était réduit à sa capacité d’avoir des enfants seuls par le deuxième film Avengers, donc cela a en quelque sorte ruiné tout mouvement en avant que nous avions avec le personnage. Elle est passée d’un personnage qui était là pour être un sex-symbol et qui avait une ligne de « ugh boys » à un héros pleinement formé qui savait quoi faire pour faire le travail.

Au moment où nous arrivons à Natasha dans Civil War et au-delà, elle est le genre de personnage qui, vous le savez, peut obtenir les informations dont elle a besoin sans faute. Nous avons perdu cet aspect “rappelez-vous, Nat est chaud” de l’histoire pour le mieux. Oui, cela fait partie de la façon dont elle détruit les hommes qui la sous-estiment mais ce n’est pas l’hyper-sexualisation à laquelle Johansson fait référence. Ce sont les commentaires qui font passer Natasha d’un être pleinement réalisé à, comme elle le dit, un morceau de viande. Tony Stark et Pepper Potts commenter à quel point Natasha est attrayante est une chose, mais faire de Natasha un objet, dire qu’il “en veut un” est une chose complètement différente.

Je suis heureux que le personnage de Natasha ait traversé le voyage et se soit transformé en la femme que nous avons vue à l’écran aujourd’hui, mais je suis encore plus heureux que ces citations de Johansson. Elle a raison sur le chemin parcouru par de nombreuses jeunes femmes. Pendant si longtemps, on nous a dit que ces types de commentaires étaient des compliments. Nous pensions que c’était une bonne chose d’être une sorte de possession. Mais à mesure que nous vieillissons et que la conversation change, nous réalisons que notre valeur n’est pas liée au fait d’être comparée à un morceau de viande aux yeux des hommes.

Natasha Romanoff a enfin son temps libre et je suis impatient de voir où le voyage de Black Widow la mène. Surtout avec cette compréhension de Johansson de l’importance de son parcours.

(image : Marvel Entertainment)

