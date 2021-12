John 5 annonce la tournée nord-américaine du printemps/été 2022 « Sinner »

Guitariste incendiaire et artiste solo Jean 5, qui a récemment été élu #7 sur Guitare ultimede la liste des « Meilleurs guitaristes de métal du monde », a annoncé aujourd’hui qu’il prendrait la route, avec son groupe, LES CRÉATURES, au printemps 2022 pour le « Pécheur » Tournée nord-américaine. Il interprétera des succès de sa vaste carrière solo, y compris des chansons de son album studio récemment sorti et acclamé par la critique. « Pécheur ».

Le trek de 27 dates débutera à Roseville, en Californie, le 21 avril et se terminera par une course très spéciale de trois nuits à Iridium à New York début juillet. Il comprend également deux spectacles soutenant FOZZY à Houston (29 avril) et San Antonio (30 avril) et une performance au festival de renommée mondiale Bienvenue à Rockville à Daytona Beach, Floride (21 mai). Jean 5 accueillera également une nouvelle « créature » dans le groupe. le « Pécheur » la tournée sera la première fois que les fans verront un nouveau batteur Alex Mercado jouer en direct dans le cadre de LES CRÉATURES.

Joindre JEAN 5 & LES CRÉATURES en tournée en tant qu’invités spéciaux sur la plupart des dates sera un duo fantasmagorique LES HAXANS, avec Jean‘s ROB ZOMBIE compagnon de groupe Cochon D et Ash Costello de LE JOUR DE L’AN.

Jean 5 commente : « Je suis tellement excité de prendre la route et de voir de vieux amis et de nouveaux amis.

« J’ai été tellement ravi de la réaction à la sortie de ‘Pécheur’, j’ai hâte de monter sur scène et de vraiment donner vie aux chansons pour la première fois avec mes fans.

« Ayant LES HAXANS Rejoignez-nous sur cette tournée va être tellement amusant. Leur brillante énergie de « fête monstre » sera une ouverture parfaite pour mon spectacle fou.

« Cette tournée va être très amusante. Ne la manquez pas! »

Des dates de tournée:

21 avril – Roseville, CA – Poste de traite de Goldfield



22 avril – Garden Grove, Californie – Garden Grove Amphitheatre



23 avril – Las Vegas, NV – Vamp’d



24 avril – San Diego, Californie – Brick By Brick



26 avril – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Sunshine Theatre



28 avril – Austin, TX – Venez le prendre en direct



29 avril – Houston, Texas – Warehouse Live



30 avril – San Antonio, Texas – The Rock Box



04 mai – Belvidere, IL – Apollo Theatre



05 mai – Joliet, IL – La Forge



06 mai – Flint, MI – Atelier d’usinage



07 mai – Pittsburgh, PA – Jergel’s



08 mai – Sellersville, PA – Théâtre de Sellersville



11 mai – Poughkeepsie, NY – La chance



12 mai – New Bedford, MA – The Vault



13 mai – Derry, NH – Tupelo Music Hall



14 mai – Hartford, CT – Webster Underground



15 mai – Annapolis, MD – Ram’s Head sur scène



18 mai – Winston-Salem, Caroline du Nord – Le Ram Kat



20 mai – Atlanta, GA – Vinyle



21 mai – Daytona Beach, Floride – Bienvenue à Rockville



06 juil. – Montréal, QC – Foufounes Electriques



Juillet 07 – Ottawa, ON – Brass Monkey



08 juil. – Toronto, ON – Lee’s Palace



09 juil. – New York, NY – Iridium



10 juillet – New York, NY – Iridium



11 juillet – New York, NY – Iridium

Les billets seront mis en vente le vendredi 17 décembre à 10 h HNE sur www.John-5.com.

« Pécheur » est sorti le 29 octobre via Disques de grosses machines. Le premier single de l’album, l’épopée « Qué Pasa », s’articule autour d’un refrain vocal distinctif. Construit à l’origine avec un échantillon, Jean a choisi de le faire retravailler par Grammy-gagnant MEGADETH leader Dave Mustaine.

« Pécheur » a été produit et mixé par Barry Pointeur à Studio Maison Riott dans le nord d’Hollywood. Les tambours ont été conçus par l’ex-GUNS N’ ROSES guitariste Gilby Clarke à Enregistrement Redrum à Los Angeles. Le LP propose également une apparition en tant qu’invité d’origine EMBRASSER le batteur Peter Criss sur une couverture de « Géorgie dans mon esprit », un classique des années 30 par Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell qui est devenu célèbre grâce à Ray Charles des décennies plus tard.

Jean 5 a travaillé avec une gamme variée d’artistes, se produisant en tant que guitariste pour certains des plus grands groupes de rock en tête d’affiche au monde tels que ROB ZOMBIE et MARILYN MANSON, ainsi qu’une session de jeu avec Paul Stanley, Rod Stewart, LYNYRD SKYNYRD et plus. Sabrer a appelé Jean 5 « l’un des guitaristes les plus époustouflants du moment », et Rob Zombie l’a surnommé « un putain de broyeur ». Jean 5 a sorti dix albums solo à ce jour, ainsi qu’un album de remix, et a écrit de la musique pour des Avril Lavigne, DES ORDURES, Ricky Martin et d’autres.