John 5 annonce une tournée aux États-Unis pour l’été 2021

Ancien MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5 embarquera pour une tournée aux États-Unis cet été. Le guitariste et chanteur de blues-rock se joindra à lui pour ce trek de 22 dates. Jared James Nichols et rockeurs industriels SATELLITE NOIR. Apparaissant à des spectacles à Sioux Falls, Sioux City et Lincoln sera YouTuber, musicien et multi-instrumentiste Sarah Longfield. Les billets sont en vente dès maintenant sur John5.com.

Parlant de la tournée, Jean 5 déclare: “J’ai toujours été excité de partir en tournée, mais cette fois, c’est amplifié d’un million. J’ai hâte de voir les visages de tout le monde et de saluer tout le monde qui vient aux concerts. Je suis très excité d’avoir Jared James Nichols, SATELLITE NOIR et Sarah Longfield nous rejoindre sur cette course. Je suis sûr que nous allons passer un bon moment.”

Des dates de tournée:

10 août – Iowa City, IA – Wildwood



11 août – Des Moines, IA – Lefty’s



12 août – Sioux Falls, SD – Bigs Bar



13 août – Sioux City, IA – Le chapiteau



14 août – Lincoln, NE – Royal Grove



15 août – Lawrence, KS – Le goulot d’étranglement



17 août – St. Louis, MO – Drapeau rouge



18 août – Ft. Wayne, IN – Piere’s Event Center



19 août – Hobart, IN – The Art Theatre



20 août – Marietta, OH – Adelphia Music Hall



21 août – Leesburg, Virginie – Théâtre Tally Ho



22 août – Stroudsburg, PA – Théâtre Sherman



24 août – Nashville, TN – Sous-sol Est



25 août – Chattanooga, TN – Oiseaux chanteurs



26 août – Johnson City, TN – Capone’s



27 août – Pipestem, WV – Métal dans les montagnes



28 août – Birmingham, AL – Saturne



29 août – Miramar Beach, Floride – Village Door



31 août – Huntsville, AL – Sidetracks



01 septembre – Jackson, MS – Martin’s



02 septembre – Memphis, TN – Growlers



03 septembre – Pryor, OR – Rocklahoma

Jean 5 est l’un des guitaristes les plus vénérés du rock moderne. Connu pour son jeu ultra-rapide et son énorme polyvalence, il est rapidement devenu un guitariste de session recherché, marquant des concerts de haut niveau à l’âge de 18 ans, en tournée avec Lita Ford et KD Lang, et en studio jouant avec Rob Halfordprojet de métal industriel DEUX et David Lee Roth‘s “Bande DLR” album.

Jean 5 a sorti son premier album solo, “Vertige”, en 2004 et son suivi, “Chansons pour la raison”, en 2005, alors qu’il s’associait avec Rob Zombie pour Ozzfest. John a continué à jouer sur la majorité des Zombila sortie de 2006 “Chevaux éduqués” et a fait partie de Zombidu groupe depuis. Robl’album le plus récent de, “La conspiration de l’éclipse de Kool Aid à injection lunaire”, sorti plus tôt cette année, a connu un énorme succès sur le Panneau d’affichage classements, atteignant le n ° 1 sur 11 classements, y compris Current Rock, Top Albums et Top Current Albums et n ° 9 sur le Top 200.

Plus récemment, Jean 5 forces combinées avec Rob Zombie, Nikki Sixx et Tommy Clfetos pour créer un supergroupe surnommé LA RATS et enregistrer “J’ai été partout”, la piste principale du prochain film “La route de glace”, mettant en vedette Liam Neeson.

Jean 5 a travaillé dur sur son prochain album solo. Plus de nouvelles à ce sujet plus tard cette année.

