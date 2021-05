John 5: Comment j’ai décroché un concert en tant que guitariste de David Lee Roth

Jean 5 a expliqué comment il a décroché le concert alors que David Lee Rothguitariste il y a plus de deux décennies.

L’homme à la hache de 50 ans, qui a obtenu sa première grande pause en jouant Rothl’album solo de, “Bande DLR”, avant d’obtenir des relais avec Marilyn Manson et Rob Zombie, a parlé de sa relation de travail avec le VAN HALEN leader lors d’une récente interview avec The Sessions.

A demandé comment il en est venu à collaborer avec Dave, John dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je lisais [Roth‘s 1998 autobiography ‘Crazy From The Heat’]. J’étais chez mon ami. Et il y avait un numéro à la fin du livre où vous pouviez trouver la société de gestion. Et je me suis dit: “ Hmm, je pense que je vais tendre la main et appeler ce numéro et voir ce qui se passe. ” Parce que je savais Dave je ne faisais pas grand-chose à l’époque, et j’ai adoré VAN HALEN, et j’ai adoré Dave Lee Roth. Et j’ai dit: ‘Acceptez-vous les gars [music] maintenant ou quelque chose comme ça? Et ils ont dit: «Eh bien, pas vraiment. Mais vous pouvez envoyer un CD, et nous verrons ce que nous avons. Et j’étais, comme, ‘Oh mon Dieu!’ Juste un petit peu, j’ai été choqué. J’étais, comme, ‘C’est fou.’ Alors j’y vais. J’enregistre avec [producer] Bob Marlette. Et je fais de mon mieux VAN HALEN – Je fais «Slam Dunk» et je fais toutes ces chansons. Bien sûr, pas de voix – juste mon meilleur VAN HALEN imitation. Et je leur ai envoyé, et ils ont dit: «Nous l’aimons. Pouvez-vous en envoyer trois de plus? J’étais, comme, ‘Dieu. C’est la chose la plus folle qui soit. ” Alors, j’en ai fait trois autres, et ils ont dit: «Nous aimons ça aussi. Pouvez-vous en faire trois de plus? Et j’ai dit: ‘Je suis désolé, mais je n’ai plus d’argent.’ À l’époque, les studios coûtaient beaucoup d’argent. Maintenant, nous pouvons simplement être dans notre maison et le faire. Et ils ont dit: ‘D’accord, eh bien, Dave veut vous rencontrer. Va chez lui. ‘”

John a continué: “Écoutez, David Lee Roth n’est pas là; il ne traîne pas. C’est très dur de se rencontrer David Lee Roth. Et je vais chez lui. Et c’est la maison où ils ont filmé ‘Une jolie femme’, ils ont fait toutes les séances photo pour le début VAN HALEN, ils ont répété dans ce sous-sol. Et c’est la maison. Et il y a Dave dans sa salopette. Et il est, comme, ‘John, ravi de te voir. On va faire un disque. J’aime vraiment ce que tu fais. Et j’étais, comme, ‘Oh mon Dieu.’ Je ne pouvais pas y croire.

“Et puis, plus tard, je lui ai fait signer [a copy of the ‘Crazy From The Heat’] livre qui a rendu tout cela possible. Et il dit: ‘David Lee Roth, 1998. » C’était après que je sois un peu plus à l’aise avec lui, et j’ai dit: ‘Hé, Dave. Signez ceci.

“Donc, vous devez juste vous attaquer aux choses et faire les choses et les faire fonctionner.”

Novembre dernier, Roth a lancé The Roth Project, une bande dessinée en ligne racontée par le légendaire VAN HALEN chanteur, avec la musique de Jean 5 à la guitare et à la basse, Greg Bissonette à la batterie, Brett Tuggle sur les claviers, et Luis Conte à la percussion. La bande dessinée de 17 chapitres comprend également cinq chansons Roth co-écrit avec Jean 5 et enregistré il y a plusieurs années à Studios d’enregistrement Henson à Hollywood, Californie: “Hue”, “Quelque part au-dessus du Rainbow Bar And Grill”, “Pantalon d’alligator”, «Coucher de soleil de Lo-Rez» et «Manda Bala».

Jean 5les dernières sessions de Roth apparemment eu lieu il y a au moins six ans, avec Jean 5 dévoilant un extrait de l’album lors d’une interview avec Maîtres de Shred de retour en mai 2019.

En 2019, Roth a été demandé par Fusion de la radio de Detroit WRIF si son LP avec Jean 5 sera rendu disponible à un moment donné. Il a répondu: “Ce sera le cas. Il y a eu une révision des choses, et je peux commencer à faire de vrais projets et commencer à marcher dans le futur. Et, bien sûr, vous commencerez à entendre ce matériel. C’est du matériel que nous avons écrit diversement pour moi. solo et pour VAN HALEN, et c’est tout un tas de trucs. “

Roth, qui faisait la promotion de sa résidence à Las Vegas à l’époque, n’a pas proposé de calendrier pour la sortie du disque, expliquant que sa priorité était de “prendre la route en premier. Voyons le groupe, montrons-nous, voyagons dans le monde entier. “

De retour en 2015, Jean 5 Raconté Guitariste magazine que les sessions pour son dernier Roth l’album était remarquablement détendu. «J’allais simplement chez lui et j’écrivais ces chansons avec lui, et il disait:« Allons en studio »». Jean 5 expliqué. “Alors il irait à Henson studio et enregistrez ces chansons. Ils sont sortis… Ils sont si bons. Ils sont si bons. Et nous avons Gregg Bissonette jouer de la batterie dessus, et j’ai joué de la basse, et ce sont de très bonnes chansons. “

Le guitariste a dit que RothLa voix de l’album sonne comme “rien de ce que vous avez jamais entendu. C’est vieux VAN HALEN – sonne comme «Cela pourrait-il être magique? ou quelque chose comme ça. C’est juste ce son, ce ton. “

Dans une interview de 2014, Jean 5 décrit le LP comme “11 des meilleures chansons que vous n’entendrez jamais, et c’est juste moi et Dave, et nous avions Gregg Bissonette jouer de la batterie dessus. Et c’est incroyable “, a-t-il dit.” Il y a une chanson qui s’appelle “ Quelque part sur le Rainbow Bar And Grill ”. Et vous savez, juste de très bonnes chansons. ”