John 5 dit que la seule fois où il a bu de l’alcool en tournée était avec le regretté guitariste de Pantera Dimebag

Lors d’une apparition sur TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn‘s « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » podcast, ancien MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste a réfléchi à la seule et unique fois où il a consommé une boisson alcoolisée sur la route. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La seule fois où j’ai bu un verre – la seule fois – c’est que nous étions en tournée, c’était [Marilyn Manson‘s] « Animaux mécaniques » tournée, et PANTERA viendrait toujours. Comme vous le savez, les voici. Et il était vraiment tard, alors j’étais au lit ; j’étais recroquevillé [in my bunk] en train de dormir. Et nous devions nous rendre dans la ville suivante. Et ils étaient, comme, ‘D’accord, nous devons y aller.’ Et Dîme‘s [PANTERA guitarist ‘Dimebag’ Darrell Abbott], comme, ‘Je ne pars pas tant qu’on n’aura pas fait une autre photo.’ Et donc ils étaient, comme, ‘D’accord, faisons un autre coup.’ Il va, ‘Allez chercher 5. Il doit tirer. [They were, like], ‘Il ne boit pas.’ [And Dime said], ‘Je ne pars pas tant qu’il n’est pas sorti d’ici et n’a pas tiré.’ Et donc j’ai dû me lever – parce que je voulais y aller aussi. Et c’était ce ‘Black Tooth [Grin]’, » Jean 5 dit en faisant référence Dimebagboisson signature de , nommée d’après une parole de MEGADETH‘s « Des balles en sueur », qui était essentiellement un double coup de Seagram’s 7 et un double coup de Crown Royal jeté sur de la glace (ou pas) et éclaboussé avec juste assez de Coca-Cola pour lui donner une teinte foncée. « Alors j’ai bu ça et j’ai pensé que j’avais été poignardé dans l’estomac… Mais c’était la seule fois où j’ai bu un verre. »

Dimebag a été abattu avec trois autres personnes au cours d’une PLAN DE DÉGÂTS performance à la discothèque Alrosa Villa à Columbus, Ohio en décembre 2004.

La mort du guitariste a été un coup dévastateur pour la communauté très unie du hard rock et du métal. Il était connu de ses collègues musiciens pour son hospitalité, son amitié et son esprit de fête, et était une légende parmi les fans et ses pairs pour son style de jeu puissant, innovant et incomparable.

Dimebagle frère de, PANTERA le batteur Vinnie Paul Abbott, est décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque, ainsi qu’une grave maladie coronarienne.

Jean 5 vient de sortir son nouvel album solo, « Pécheur », passant par Disques de grosses machines. Le premier single du LP, « Qué Pasa », présente une apparition en tant qu’invité par MEGADETH leader Dave Mustaine.

« Pécheur » a été produit et mixé par Barry Pointeur à Studio Maison Riott dans le nord d’Hollywood. Les tambours ont été conçus par l’ex-GUNS N’ ROSES guitariste Gilby Clarke à Enregistrement Redrum à Los Angeles. Le LP propose également une apparition en tant qu’invité par l’original EMBRASSER le batteur Pierre Criss sur une couverture de « La Géorgie dans mon esprit », un classique des années 30 par Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell qui est devenu célèbre grâce à Ray Charles des décennies plus tard.



