John 5 dit que le technicien d’Eddie Van Halen a réglé sa guitare « un peu désaccordé parce qu’il appuierait si fort »

Dans une récente interview avec « Le podcast de Maîtresse Carrie », Jean 5 d’accord avec l’affirmation souvent répétée selon laquelle la grande majorité du son d’un guitariste provient de sa technique de jeu, et non de son équipement.

« Je crois que le son vient vraiment de vos mains et de la façon dont vos mains frappent ces cordes et comment elles appuient sur ces cordes et frappent cette guitare », l’ancien MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE le guitariste a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

« Eddie Van Halen disait, il était, comme, ‘Si [I] prends une guitare acoustique et j’en joue, ça va sonner comme Eddie Van Halen,’ et puis si je le prends, ça sonnera comme moi. C’est juste entre vos mains, dans votre ADN.

« J’ai pris Eddiede la guitare lors des répétitions et joué avec son gréement, mais ça sonnait comme si je jouais avec un autre gréement de guitare », Jean 5 mentionné. « Alors c’est juste entre les mains de quelqu’un. Je parlerais à Eddie à ce sujet, et il dit, ‘[It’s] juste entre vos mains. Et il disait toujours ça. Et j’ai juste pensé que c’était si intéressant. Et c’est vrai, parce que vous pouvez jouer sur le rig de n’importe qui, mais ça sonnera toujours comme vous.

« C’est drôle parce qu’ils vendent le Eddie Van Halen des amplis, des pédales et tout ça, mais tu vas toujours sonner comme toi. Je veux dire, ses produits sont incroyables – c’est pourquoi ils les vendent, parce qu’ils sont géniaux, d’excellents amplis et pédales – mais vous n’allez pas sonner comme Eddie Van Halen. C’est votre ADN. C’est comme ça que tu joues. »

Jean 5 est allé détailler les différences entre Eddie Van Halen‘s technique de jeu et la sienne, en disant : « Eddie jouait et il appuyait si fort, frappait si fort que… Son technicien de guitare était mon technicien de guitare ; mon technicien de guitare était son technicien de guitare pendant un petit moment. Et il a dit qu’il devrait l’accorder un peu faux parce qu’il appuierait si fort. Mais avec moi, c’est différent parce que je frappe si léger. C’est comme si jamais vous voyiez un violoniste, ils le font juste si léger. Et c’est comme ça que je joue ; Je le joue juste avec une touche si légère. Et une fois lors de cette dernière tournée, j’ai cassé une ficelle, et c’était genre : ‘Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire que ce type a cassé une ficelle. C’était un moment à couper le souffle parce que je joue si léger. »

Jean 5 déjà discuté de son amitié avec Eddie Van Halen lors d’une comparution sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » un jour après le décès du légendaire guitariste. À l’époque, il a déclaré : « Nous savions tous que Eddie n’allait pas bien, mais il est comme notre Superman. [We all thought] ‘Eddieça va aller. Nous l’avons vu au OUTIL concert. Il va battre ça. Tout ira bien. Il est notre Superman.’ Et quand cette nouvelle est tombée, je parlais à Fred Coury [CINDERELLA], et j’ai dit, ‘Je dois y aller.’ J’ai juste raccroché et j’ai dû m’arrêter sur l’autoroute. Je ne pouvais tout simplement pas le croire. J’étais juste choqué. C’est juste la pire nouvelle, la pire. Parce que nous l’écoutions tous les jours ; nous avons vu sa photo tous les jours ; il fait partie de nos vies depuis la fin des années 70, et maintenant il est parti. Mais il a changé le monde pour toujours, c’est sûr. »

Jean 5, qui a obtenu sa première grande pause en jouant sur David Lee Rothl’album solo de, « Bande DLR », avant d’atterrir avec Manson et maintenant Zombi, a déclaré qu’il avait d’abord appris Eddiela santé déclinante du VAN HALEN chanteuse.

« J’ai parlé à Roth il y a quelque temps, et il disait : ‘Ouais, Eddieça ne va pas bien,' » Jean 5 rappelé. « Et je me souviens que je suis assis là à sa place, et j’ai commencé à me lever, je commençais à pleurer. J’étais comme, ‘D’accord, reprends-toi.’ Parce que c’est vous l’entendez de quelqu’un qui est proche de Ed. J’étais genre : ‘Très bien. Gardez-le ensemble.’ Parce que j’ai été choqué. J’étais genre : ‘Oh mon Dieu. Cela ne peut pas être.' »

Jean 5 a confirmé qu’il savait Eddie personnellement après avoir rencontré le VAN HALEN guitariste il y a près de trois décennies.

« Je n’en ai pas beaucoup parlé », a-t-il déclaré. « Mais j’ai parlé à Ed beaucoup au téléphone. Nous restions assis au téléphone pendant longtemps. Je n’en parle pas vraiment, mais nous restions assis au téléphone et bavardions pendant longtemps, racontions des histoires et parlions de guitares et de groupes, et c’était toujours positif. »

« Je pense que je l’ai rencontré la première fois en 93 à travers Robert Chevalier, le photographe. C’était une sorte de contact agréable — « Bonjour, comment allez-vous ? » – lors d’événements et autres. Mais ensuite ça s’est un peu rapproché quand j’ai commencé à jouer avec Dave et Manson et tout. Mais oui, il m’a donné une guitare ; Je lui ai donné un des miens. Nous étions assez proches – pas super, super proches comme je le suis avec Dave ou Mike [Anthony] ou quelque chose comme ça. Mais il savait – je lui dirais toujours combien il comptait pour moi et combien il comptait pour un million d’autres guitaristes. »

Élaborer sur ce qui a fait Eddiejoue de la guitare si spécial, Jean a dit : « Le truc à propos de Ed est – que les gens qui ne jouent pas de guitare ne comprennent pas cela – il a regardé l’instrument différemment, tout comme [Apple co-founder] Steve Jobs regarderait un ordinateur différent ou autre chose ; [American inventor Thomas] Edison regarderait quelque chose de différent. Et c’est ce qui était si spécial, et c’est pourquoi nous avons perdu un tel géant, une figure si importante de la musique.

« Je descendrais au VAN HALEN répétition et je prenais sa guitare et jouais à travers sa plate-forme, et je ne sonnerais en rien Eddie Van Halen même si j’ai joué un VAN HALEN chanson », a-t-il expliqué. « Et c’est la différence, parce que c’est ce qui est à l’intérieur de vous. Ce sont ces mains ; c’est cette sensation. C’est comme essayer de décrire la couleur bleue. C’est un sentiment, et c’est quelque chose que vous avez. Et je ne sais pas si nous aurons jamais ça à nouveau – jamais. »

Une vidéo inédite de Jean 5 effectuer une reprise de VAN HALENla version de « Tu m’as vraiment eu », avec VAN HALEN‘s Michel Antoine à la basse, NŒUD COULANT‘s Corey Taylor au chant et CENDRILLON‘s Fred Coury à la batterie, on peut le voir ci-dessous.

Eddie est décédé en octobre 2020 à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie.

L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Eddie et Alexis formé VAN HALEN en 1972 à Pasadena, Californie, avec Roth au chant et Antoine à la basse.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



Nous avons perdu notre Mozart moderne aujourd'hui Eddie Van Halen. Il n'y a personne qui a changé ma vie ou m'a plus influencé qu'Eddie, c'était un inventeur, un auteur-compositeur incroyable et le plus grand guitariste qui ait jamais vécu. RIP mon ami. #eddievanhalen #rip Une publication partagée par john5official (@john5official) le 6 octobre 2020 à 13h23 PDT

