John 5 dit que tous les anciens membres de Van Halen devraient participer à l’hypothétique concert hommage à Eddie Van Halen

Lors d’une apparition sur le “Parler Shred” podcast, ancien MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5 réfléchi sur le décès du légendaire VAN HALEN homme à la hache Eddie Van Halen il y a presque exactement un an. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Moi, tout comme des millions d’autres, il était mon préféré. C’est étrange – je suis tellement bouleversé aussi, parce que c’est, comme, ‘Dieu, ne pourrions-nous rien faire pour le sauver?’

“Eddie était si spécial”, Jean 5 a continué. “C’est vraiment rare d’avoir quelqu’un d’aussi spécial. Maintenant, tout le monde qui écoute et regarde ça peut totalement être d’accord avec moi – je veux dire, le meilleur guitariste, un inventeur tellement incroyable, un auteur-compositeur tellement incroyable. Et il avait tout. Et il était quelque chose de spécial, il a été touché par Dieu. Et nous n’avons pas beaucoup Edouard Van Halens – pas seulement dans la musique, mais dans n’importe quoi. Dans le sport — c’est comme le Michael Jordan, ou en art il est comme le Picasso. Et nous n’en avons pas beaucoup. Et je suis juste heureux que nous ayons ce que nous avons. Je souhaite juste qu’il y ait quelque chose comme… Tous les grands esprits du monde, ‘Écoutez, Eddie Van Halen est malade. Ne pouvons-nous rien faire pour le sauver ? Il est, genre, tout. Et ça me brise le cœur. Mais je suis tellement reconnaissant pour ce que nous avons obtenu, la musique, les guitares et les amplis, tout. C’était un vrai génie, et j’étais heureux et assez chanceux de le connaître. Et il était juste une âme gentille. C’était tellement dévastateur. Cela m’a vraiment chamboulé, comme tout le monde. C’est difficile de l’écouter, mais vous l’écoutez et vous vous dites : “Mec, il était juste quelque chose de très, très spécial.” Il était le Mozart de notre temps. C’est juste horrible. C’est juste une chose terrible, terrible.”

Jean 5 a également discuté d’une hypothèse Eddie Van Halen concert hommage, en disant: “S’il y a un spectacle – ce qu’il doit y avoir, il doit y en avoir – si je ne suis pas sur scène, je serai au premier rang. Je pense que c’est quelque chose qui doit absolument se produire avec tout le monde. Je pense que tout le monde devrait être là – je pense Dave [Lee Roth] devrait être là, Sammy [Hagar] devrait être là, Mikey [Anthony] devrait être là, Wolfie [Van Halen], bien sûr, Alexis [Van Halen]; tout le monde qui faisait partie de ça VAN HALEN l’histoire – et tous les fans du monde entier, et félicitez, appréciez et aimez le maître, Edouard. Cela doit juste arriver. Je pense que ce serait une chose merveilleuse.”

Jean 5 a déjà parlé de la façon dont il a été affecté par Eddie Van Halenest décédé il y a un an alors qu’il apparaissait sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”. À l’époque, il a déclaré : « Nous savions tous que Eddie n’allait pas bien, mais il est comme notre Superman, ” Jean 5 mentionné. “[We all thought] ‘Eddieça va aller. Nous l’avons vu au OUTIL concert. Il va battre ça. Tout ira bien. Il est notre Superman.’ Et quand cette nouvelle est arrivée, je parlais à Fred Coury [CINDERELLA], et j’ai dit, ‘Je dois y aller.’ J’ai juste raccroché et j’ai dû m’arrêter sur l’autoroute. Je ne pouvais tout simplement pas le croire. J’étais juste choqué. C’est juste la pire nouvelle, la pire. Parce que nous l’écoutions tous les jours ; nous avons vu sa photo tous les jours ; il fait partie de nos vies depuis la fin des années 70, et maintenant il est parti. Mais il a changé le monde pour toujours, c’est sûr.”

Jean 5, qui a eu sa première grande pause en jouant sur David Lee Rothl’album solo de, “Bande DLR”, avant d’atterrir avec Manson et maintenant Zombi, a déclaré qu’il avait d’abord appris Eddiela santé déclinante de la VAN HALEN chanteur.

“J’ai parlé à Roth il y a quelque temps, et il disait : ‘Ouais, Eddieça ne va pas bien,'” Jean 5 rappelé. “Et je me souviens que je suis assis là à sa place, et j’ai commencé à me lever, je commençais à pleurer. J’étais comme, ‘D’accord, reprends-toi.’ Parce que c’est vous l’entendez de quelqu’un qui est proche de Ed. J’étais genre : ‘Très bien. Gardez-le ensemble.’ Parce que j’ai été choqué. J’étais genre : ‘Oh mon Dieu. Cela ne peut pas être.'”

Jean 5 a confirmé qu’il savait Eddie personnellement après avoir rencontré le VAN HALEN guitariste il y a près de trois décennies.

“Je n’en ai pas beaucoup parlé”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai parlé à Ed beaucoup au téléphone. Nous restions assis au téléphone pendant longtemps. Je n’en parle pas vraiment, mais nous restions assis au téléphone et bavardions pendant longtemps, racontions des histoires et parlions de guitares et de groupes, et c’était toujours positif.”

“Je pense que je l’ai rencontré la première fois en 93 à travers Robert Chevalier, le photographe. C’était une sorte de contact agréable — « Bonjour, comment allez-vous ? » – lors d’événements et autres. Mais ensuite ça s’est un peu rapproché quand j’ai commencé à jouer avec Dave et Manson et tout. Mais oui, il m’a donné une guitare ; Je lui ai donné un des miens. Nous étions assez proches – pas super, super proches comme je le suis avec Dave ou Mike [Anthony] ou quelque chose comme ça. Mais il savait – je lui dirais toujours combien il comptait pour moi et combien il comptait pour un million d’autres guitaristes.”

Élaborer sur ce qui a fait Eddiejoue de la guitare si spécial, John a dit : « La chose à propos de Ed est – que les gens qui ne jouent pas de guitare ne comprennent pas cela – il a regardé l’instrument différemment, tout comme [Apple co-founder] Steve Jobs regarderait un ordinateur différent ou autre chose ; [American inventor Thomas] Edison regarderait quelque chose de différent. Et c’est ce qui était si spécial, et c’est pourquoi nous avons perdu un tel géant, une figure si importante de la musique.

« Je descendrais au VAN HALEN répétition et je prenais sa guitare et jouais à travers sa plate-forme, et je ne sonnerais en rien Eddie Van Halen même si j’ai joué un VAN HALEN chanson”, a-t-il expliqué. “Et c’est la différence, parce que c’est ce qui est à l’intérieur de vous. Ce sont ces mains ; c’est cette sensation. C’est comme essayer de décrire la couleur bleue. C’est un sentiment, et c’est quelque chose que vous avez. Et je ne sais pas si nous aurons jamais ça à nouveau – jamais. »

Une vidéo de Jean 5 effectuer une reprise de VAN HALENla version de “Tu m’as vraiment eu”, avec VAN HALEN‘s Michel Antoine à la basse, NŒUD COULANT‘s Corey Taylor au chant et CENDRILLON‘s Fred Coury à la batterie, vous pouvez le voir ci-dessous.

Eddie est décédé le 6 octobre 2020 à l’âge de 65 ans après une longue bataille contre le cancer. Sa mort a été annoncée par son fils Wolfgang.

Eddie et Alexis formé VAN HALEN en 1972 à Pasadena, Californie, avec Roth au chant et Antoine à la basse.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

Après avoir subi une arthroplastie de la hanche en 1999 en raison d’un problème articulaire chronique, Eddie a reçu un diagnostic de cancer de la bouche en 2000 et a dû subir une ablation chirurgicale d’une partie de sa langue. Il a ensuite lutté contre un cancer de la gorge et aurait reçu une radiothérapie en Allemagne.