John 5 : « J’ai perdu des amis très proches de Covid »

Jean 5 a expliqué sa décision de se retirer de sa tournée américaine précédemment annoncée en tant que première partie du légendaire guitariste suédois Yngwie Malmsteen. Le trek, qui comprend également IMAGES D’ÉDEN et SEIGNEUR DU SOLEIL, devait débuter le 16 novembre à Atlanta, en Géorgie, et se terminer le 18 décembre à Houston, au Texas.

Dans une nouvelle interview avec « Coup de fouet », les KLOS émission de radio animée par Jackie entièrement en métal, Jean 5 a déclaré à propos des circonstances qui ont contribué à sa décision d’abandonner ses plans de tournée pour le reste de 2021 : « Eh bien, ce que c’était – pour être complètement, à mille pour cent honnête, j’ai perdu des amis très proches à cause de COVID. Je devenais fou et devenait effréné. Et j’allais tourner dans ces endroits où il y a beaucoup de monde. Et j’aime rencontrer des gens – j’aime dire bonjour aux gens; J’aime faire des câlins aux gens. Et je ne voulais pas restreindre les gens de ça; je ne voulais pas être, comme, ‘Oh, recule, mon pote.’ Parce que je veux aussi dire bonjour aux gens. Donc je vais juste attendre le printemps jusqu’à ce que tout se calme, espérons-le, pour que je puisse sortir et le faire correctement et me sentir à l’aise avec ça.

« Les tournées sont censées être quelque chose de vraiment amusant, je l’aime plus que tout », l’ancien MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE le guitariste a continué. « Je ne veux jamais voir ça comme un travail ou un stress. Et c’est pourquoi j’ai choisi d’attendre un peu plus longtemps. Parce que tout ira bien très bientôt. Je veux dire, je ne suis ni médecin ni scientifique – c’est sûr – mais je crois vraiment que tout ira bien l’année prochaine… Nous devons garder cette mentalité, parce que si nous n’avons pas cette mentalité, ça va être vraiment, vraiment difficile. »

Lorsque Jean 5 a d’abord annoncé son retrait de la Yngwie tournée le mois dernier, il a déclaré dans un communiqué: « En raison de circonstances imprévues et par prudence, je suis triste d’annoncer que je ne rejoindrai plus Yngwie sur la prochaine tournée américaine.

« Les problèmes de santé des artistes et de leur équipe qui accompagnent les nombreux déplacements de ville en ville pendant cette période ont signifié que mon équipe et moi-même pensons que c’est la meilleure mesure à prendre pour assurer la sécurité et la santé de tous les membres de mon équipe de tournée.

« Je suis certain que ces Yngwie les spectacles seront incroyables, comme ils le sont toujours. Je suis désolé de ne pas être là pour partager ma nouvelle musique avec vous tous. Je reprendrai la route dès que ce sera sûr et possible. »

Jean 5 a sorti son nouvel album solo, « Pécheur », le 29 octobre via Records de grosses machines. Le premier single de l’album, l’épopée « Qué Pasa », s’articule autour d’un refrain vocal distinctif. Construit à l’origine avec un échantillon, John a choisi de le faire retravailler par Grammy-gagnant MEGADETH leader Dave Mustaine.

« Pécheur » a été produit et mixé par Barry Pointeur à Studio Maison Riott dans le nord d’Hollywood. Les tambours ont été conçus par l’ex-GUNS N’ ROSES guitariste Gilby Clarke à Enregistrement Redrum à Los Angeles. Le LP propose également une apparition en tant qu’invité par l’original EMBRASSER le batteur Pierre Criss sur une couverture de « La Géorgie dans mon esprit », un classique des années 30 par Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell qui est devenu célèbre grâce à Ray Charles des décennies plus tard.

Jean 5 a travaillé avec une gamme variée d’artistes, se produisant en tant que guitariste pour certains des plus grands groupes de rock en tête d’affiche au monde tels que ROB ZOMBIE et MARILYN MANSON, ainsi qu’une session de jeu avec Paul Stanley, Rod Stewart, LYNYRD SKYNYRD et plus. Sabrer a appelé Jean 5 « l’un des guitaristes les plus époustouflants du moment », et Rob Zombie l’a surnommé « un putain de broyeur ». Jean 5 a sorti dix albums solo à ce jour, ainsi qu’un album de remix, et a écrit de la musique pour des Avril Lavigne, DES ORDURES, Ricky Martin et d’autres.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).