John 5 ne pense pas que le « Namm Show » durera plus de cinq ans

ROB ZOMBIE guitariste Jean 5 et SOEUR TORSADÉE guitariste Eddie Ojeda étaient les invités d’un récent épisode de la « Hangin’ & Bangin’ : artistes en confinement » émission en ligne, où ils ont été rejoints par Vinny Appice (SABBAT NOIR, DIO), Carmin Appice (OZZY OSBOURNE, FUDGE À LA VANILLE) et hôte Ron Onesti. Au cours de la discussion de grande envergure, ils ont discuté de l’annonce récente par les producteurs de la convention musicale annuelle Spectacle du NAMM que sa date normale de janvier était reportée du 3 au 5 juin 2022 au Anaheim Convention Center en raison de la pandémie de COVID-19.

Chaque année, plus de 100 000 musiciens, fabricants d’instruments, vendeurs, éducateurs et plus du monde entier se réunissent à Anaheim pour célébrer les dernières technologies de divertissement au cours de la NAMM (Qui veut dire Association nationale des marchands de musique) événement, qui n’est pas ouvert au grand public.

Jean 5 a dit : « Je pense personnellement que… NAMMça dure depuis environ, comme 1955 ou ’56, mais vous savez quoi ? je ne pense pas NAMMça va durer beaucoup plus longtemps, les gars. Je sais que cela semble terrible à dire. Et pas à cause du coronavirus ou quelque chose comme ça. Mais je pense juste que c’est si cher à mettre pour ces entreprises. Je ne pense vraiment pas que ça va tenir plus longtemps. Qu’est ce que je sais? Mais rien qu’à voir comment les choses se passent, probablement encore cinq ans ou quelque chose comme ça. »

Ojeda a sonné: « Comme Jean dit, c’est très cher. Je suis ami avec le Cendre frères, et cela leur a coûté un demi-million de dollars à faire NAMM. »

A continué Jean 5: « Si vous pensez à [it], quand ils ont eu ce confinement, ils vendaient encore des instruments. Et ils ont probablement gagné le même montant d’argent et ont probablement économisé de l’argent simplement en ne faisant pas NAMM. Qui sait? »

Le plus large Spectacle du NAMM dans l’histoire de l’organisation a eu lieu en janvier 2020, lorsque le Montrer a accueilli 115 888 membres et professionnels de l’industrie et plus de 7 000 marques. Le spectacle a également accueilli 350 sessions de développement professionnel, de nombreux événements en direct, des opportunités de réseautage et des concerts chaque soir sur la Grand Plaza, tels que présentés par Yamaha.

Avec le déménagement du 2022 Spectacle du NAMM à juin, l’organisation a décidé de ne pas tenir NAMM d’été à Nashville, Tennessee, pour l’année 2022, combinant efficacement les deux spectacles.

« Le passage de janvier à juin de l’année prochaine est dû à 100% à la pandémie, et il y avait une grande probabilité que nous aurions dû annuler notre émission de janvier 2022 », NAMM Président et CEO Joe Lamond a déclaré à l’Union-Tribune de San Diego en septembre dernier.

Le 2021 Spectacle du NAMM est devenu le premier dans l’histoire de cette organisation commerciale à but non lucratif, vieille de 120 ans, à se dérouler entièrement en ligne.

L’industrie mondiale de l’équipement et de la technologie de la musique a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards de dollars en 2019, les ventes aux États-Unis représentant près de 8 milliards de dollars. Les revenus totaux des États-Unis pour 2020 étaient de 7,21 milliards de dollars.



