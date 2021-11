Il y a un an, David Lee Roth inclus cinq chansons inédites dans Le projet Roth, une bande dessinée en ligne narrée par le légendaire VAN HALEN chanteur, avec de la musique de Jean 5 à la guitare et à la basse, Greg Bissonette à la batterie, Brett Tuggle sur les claviers, et Luis Conté aux percussions. Les pistes « Giddy Up ! », « Quelque part au-dessus du bar et grill arc-en-ciel », « Pantalon Alligator », « Lo-Rez Sunset » et « Manda Bala » ont été enregistrés il y a plusieurs années à Studios d’enregistrement Henson à Hollywood, Californie.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Darren Paltrowitz – hôte de la « Paltrocast avec Darren Paltrowitz » — s’il reçoit un « avis » à chaque fois que l’une des chansons inédites de son Roth sessions est officiellement disponible, Jean 5 dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne reçois pas d’avis, ce qui est drôle. Je viens de découvrir sur Blabbermouth ou quelque chose. Mais il y a une chanson que je ne peux pas attendre Dave à libérer. C’est appelé « Rien n’aurait pu nous arrêter » et il s’agit VAN HALEN. C’est ma chanson préférée avec laquelle j’ai jamais fait Dave, et c’est beau. Je ne sais pas pourquoi il ne sort pas encore celui-là. Et j’ai hâte que les gens entendent celui-là. Parce qu’il s’agit VAN HALEN. C’est juste absolument merveilleux. J’ai vraiment hâte qu’il sorte celui-là. »

Jean 5 a ensuite parlé des sessions d’enregistrement des inédits Roth enregistrer, en disant: « Nous avons passé un bon moment. Nous nous sommes bien amusés – beaucoup de rires, beaucoup de plaisir. Je suis tellement heureux d’avoir eu cette ambiance de travail cool avec Dave que nous pouvons simplement entrer en studio à tout moment et assommer quelques chansons. Et je suis très chanceux parce que peu de gens ont la chance de faire ça avec Dave.

Il a ajouté: « Nous étions tous là-bas ensemble – je me souviens que nous étions juste tous là-bas ensemble. Et c’est comme ça. Nous le faisions tous ensemble – un peu comme au bon vieux temps, et il voulait le faire comme ça . Et c’était vraiment très amusant. Nous nous sommes tellement amusés à le faire. Et c’est l’un de mes plus beaux souvenirs. «

En août dernier, Jean 5 Raconté AL.com que le reste des inédits Roth disque est dans la même veine que les chansons qui sont sorties, qui ont un son de chanteur/compositeur. « [Dave] Je voulais faire ce genre de sessions plus californiennes », a expliqué le guitariste. « Et c’est un tel artiste, je me disais: » Peu importe ce que vous voulez faire, je suis là pour vous. » C’est donc ce genre d’ambiance. Mais il y a beaucoup de multipistes et différentes parties acoustiques qui fonctionnent toutes ensemble. C’est en quelque sorte orchestré, si vous voulez. »

Jean 5 a obtenu sa première grande pause en jouant sur Rothl’album solo de, « Bande DLR », avant d’atterrir avec Marilyn Manson et maintenant Rob Zombie. Ses dernières séances avec l’iconique VAN HALEN le chanteur a apparemment eu lieu il y a au moins sept ans, avec Jean 5 dévoilant un extrait de l’album lors d’une interview avec Maîtres du déchiquetage de retour en mai 2019.

Il y a deux ans, Roth a été demandé par Fusion de la radio de Détroit WRIF si son LP avec Jean 5 sera disponible à un moment donné. Il a répondu : « Ce sera le cas. Il y a eu une révision des choses, et je peux commencer à faire de vrais plans et commencer à marcher vers l’avenir. Et, bien sûr, vous commencerez à entendre ce matériel. C’est du matériel que nous avons écrit de diverses manières pour moi en solo et pour VAN HALEN, et c’est une sacrée banque de trucs. »

Roth, qui faisait la promotion de sa résidence à Las Vegas à l’époque, n’a pas proposé de délai possible pour la sortie du disque, expliquant que sa priorité était de « prendre la route en premier. Voyons le groupe, montrons-nous, voyageons partout dans le monde. »

De retour en 2015, Jean 5 Raconté Guitariste magazine que les séances de son dernier Roth album étaient remarquablement détendus. « J’allais juste chez lui et j’écrivais ces chansons avec lui, et il disait : ‘Allons en studio' » Jean 5 expliqué. « Alors il irait à Henson studio et enregistrer ces chansons. Ils sont sortis… Ils sont si bons. Ils sont si bons. Et nous avons Gregg Bissonette jouer de la batterie dessus, et je jouais de la basse, et ce sont vraiment de très bonnes chansons. »

Le guitariste a dit que Rothles voix de sur l’album sonnent « comme vous n’en avez jamais entendu. C’est vieux VAN HALEN – on dirait « Est-ce que cela pourrait être magique ? » ou quelque chose comme ça. C’est juste ce son, ce ton. »

Dans une interview de 2014, Jean 5 a décrit le LP comme « 11 des meilleures chansons que vous entendrez jamais, et c’est juste moi et Dave, et nous avions Gregg Bissonette jouer de la batterie dessus. Et c’est incroyable », a-t-il déclaré. « Vous savez, de très bonnes chansons. »