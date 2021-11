John 5 sort le clip cinématographique de « Land Of The Misfit Toys »

ROB ZOMBIE guitariste Jean 5 a sorti un clip cinématique pour sa chanson solo « Terre des jouets inadaptés ». Le clip se déroule en 1980 et raconte l’histoire d’un jeune John Lowery qui trébuche dans une maison hantée et devient possédé par une entité. Cette entité le transforme progressivement en l’icône peinte sur le visage du déchiquetage de guitare que nous connaissons tous maintenant sous le nom de Jean 5.

« Terre des jouets inadaptés » est tiré de Jean 5le tout nouvel album solo de , « Pécheur », qui a été publié le vendredi 29 octobre via Disques de grosses machines et est disponible partout maintenant.

S’exprimant sur le nouveau morceau et la vidéo d’accompagnement, Jean 5 actions: « ‘Land of The Misfit Toys’ est ma piste préférée sur le disque. C’est une véritable épopée et le morceau le plus long du nouvel album.

« Je regardais un documentaire sur David Foster et comment il produisait, arrangeait et construisait des chansons qui m’ont vraiment influencé sur l’arrangement et la production de ce morceau.

« La caméra qui a été utilisée pour filmer la vidéo pour ‘Terre des jouets inadaptés’ était la même caméra qui a été utilisée pour filmer le nouveau ‘Matrice’ film qui sort en décembre, ce qui est plutôt cool.

« La vidéo raconte l’histoire de l’enfant de 10 ans John Lowery (joué par le fils de mon producteur), qui trébuche dans cette maison hantée et devient possédé par une entité qui l’amène à commencer à jouer de la guitare et à se maquiller. A la fin de la vidéo, il devient pleinement Jean 5.

« Tout le monde sait que je suis un grand fan d’horreur, donc c’était une vidéo vraiment amusante à faire aux côtés du réalisateur Chantal Sauvage. »

Commentant « Pécheur » et l’incroyable réaction à cela, Jean 5 poursuit : « Je suis tellement excité que le disque soit enfin sorti. Nous avons passé un très bon moment à le faire.

« Je ne voulais pas entrer dans ce disque, donc chaque morceau est une performance à part entière. Donc, si je commençais par le début et que je ratais, je recommencerais au début jusqu’à ce que j’obtienne une excellente prise tout au long. Avec beaucoup de temps libre à cause du confinement, j’ai pu vraiment m’entraîner et me concentrer pour faire du disque le meilleur possible.

« Je suis tellement heureux que les fans aiment vraiment l’album parce que je fais ça pour l’amour de la guitare et l’amour de la musique et sans les fans, ce ne serait rien. Alors merci encore aux fans. Je le ferai à bientôt sur la route. »

Le premier single de « Pécheur », l’épopée « Qué Pasa », s’articule autour d’un refrain vocal distinctif. Construit à l’origine avec un échantillon, John a choisi de le faire retravailler par Grammy-gagnant MEGADETH leader Dave Mustaine.

« Pécheur » a été produit et mixé par Barry Pointeur à Studio Maison Riott dans le nord d’Hollywood. Les tambours ont été conçus par l’ex-GUNS N’ ROSES guitariste Gilby Clarke à Enregistrement Redrum à Los Angeles. Le LP propose également une apparition en tant qu’invité par l’original EMBRASSER le batteur Pierre Criss sur une couverture de « La Géorgie dans mon esprit », un classique des années 30 par Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell qui est devenu célèbre grâce à Ray Charles des décennies plus tard.

Jean 5 a travaillé avec une gamme variée d’artistes, se produisant en tant que guitariste pour certains des plus grands groupes de rock en tête d’affiche au monde tels que ROB ZOMBIE et MARILYN MANSON, ainsi qu’une session de jeu avec Paul Stanley, Rod Stewart, LYNYRD SKYNYRD et plus. Sabrer a appelé Jean 5 « l’un des guitaristes les plus époustouflants du moment », et Rob Zombie l’a surnommé « un putain de broyeur ». Jean 5 a sorti neuf albums solo à ce jour, ainsi qu’un album de remix, et a écrit de la musique pour des Avril Lavigne, DES ORDURES, Ricky Martin et d’autres.



