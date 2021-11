La légende de Liverpool, John Arne Riise, a « peur » qu’ils pourraient être programmés pour une répétition de la saison 2020/21 si les blessures commençaient à s’accumuler.

La crise du club la saison dernière a entravé leurs chances de conserver le titre de Premier League et leur ancien arrière gauche craint que la même chose ne se produise et les empêche de défier Manchester City et Chelsea.

Virgil van Dijk a subi une blessure au LCA en septembre 2020 et les blessures à Anfield ont été implacables après cela

Avant la défaite contre West Ham United, les choses semblaient très roses pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Le club était sur une série de 25 matches sans défaite, avait battu son plus grand rival Manchester United et était à quelques points du leader de la ligue Chelsea.

Alors que la défaite est un revers et rien de plus, Riise nourrit des inquiétudes,

Il pense qu’une mauvaise fenêtre de transfert signifie que, si les blessures s’accumulent à nouveau, ils pourraient avoir une autre saison sans argenterie.

« J’étais un peu inquiet au début parce que je ne pensais pas que nous avions remplacé [Gini] Wijnaldum qui, je pense, était extrêmement important pour Liverpool », a déclaré Riise à talkSPORT.

Wijnaldum a quitté Anfield à la fin de la saison dernière après cinq ans dans le Merseyside

« Mais au début, je pensais avoir joué exceptionnellement bien

«Je suis vraiment préoccupé par la profondeur de l’équipe, je ne pense pas qu’ils aient les meilleurs joueurs de première classe.

« Comme la saison dernière quand nous avons perdu [Virgil] Van Dijk, puis quelques autres joueurs, vous pouvez voir que nous avons eu du mal et j’ai peur que ce soit la même chose cette année.

Mane et Salah vont tous deux partir avec leurs pays respectifs pour la Coupe d’Afrique des Nations, laissant Liverpool sans deux de leurs hommes clés.

« Pourrait être blessé, suspension, Coupe d’Afrique des Nations quand on perd des joueurs [Mohamed Salah, Sadio Mane and Naby Keita], j’ai un peu peur que ce soit à ce moment-là que le titre sera décidé.

« Je ne pense pas que nous soyons assez forts en profondeur pour rivaliser sur le long terme avec Manchester City ou Chelsea. »