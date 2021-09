John Arthur Getreu : le meurtre de Janet Taylor

in

Le shérif du comté de San Mateo, John Arthur Getreu / Janet Ann Taylor.

Le procès de John Arthur Getreu pour le meurtre de Janet Ann Taylor a abouti à un verdict de culpabilité cette semaine, des décennies après sa mort. Getreu a été nommé suspect dans deux des trois meurtres connus sous le nom de « meurtres de Stanford ».

Les meurtres de trois femmes en 1973 et 1974 ont refroidi pendant des décennies jusqu’à ce que des preuves ADN relient Getreu aux meurtres de Taylor et Leslie Marie Perlov. Il doit également être jugé pour le meurtre de Perlov. Getreu était un employé de l’Université de Stanford au moment des meurtres, selon The Mercury News. Un deuxième suspect, Stephen Blake Crawford, était lié au meurtre d’Arlis Perry, également commis à l’université de Stanford sur une période de 19 mois, selon ABC News.

ABC 20/20 enquête sur les meurtres de Stanford dans un nouvel épisode diffusé à 21 h HE le vendredi 17 septembre 2021.

Voici ce que vous devez savoir :

Un jury a délibéré pendant une heure avant de déclarer Getreu coupable du meurtre de Taylor.

Il a fallu 45 ans pour que des accusations soient portées contre le meurtre de Taylor, mais seulement une heure pour qu’un jury décide si Getreu était coupable, selon le bureau du shérif du comté de San Mateo. Le 24 mars 1974, les adjoints du shérif ont répondu à Sandy Hill Road, où le corps de Taylor a été retrouvé près de l’Interstate 280, a indiqué le bureau du shérif. Elle avait été étranglée et jetée dans un fossé au bord de la route, poursuit le communiqué.

“L’enquête sur le meurtre a été reprise par le bureau du shérif du comté de San Mateo, mais pendant de nombreuses années, le meurtre de Taylor est resté sans solution malgré les efforts des forces de l’ordre”, indique le communiqué.

L’affaire a été rouverte en 2017 lorsqu’une nouvelle technologie médico-légale a permis une éventuelle correspondance, a déclaré le bureau du shérif. Ils ont reçu un rapport du laboratoire médico-légal du comté le 3 janvier 2019, indiquant qu’un profil ADN partiel correspondait à Getreu. Il a déjà été incarcéré en tant que suspect dans un autre des meurtres de Stanford dans l’affaire Leslie Marie Perlov, a rapporté The Mercury News.

Le procès pour le meurtre de Taylor a duré près d’un mois et un jury a déclaré Getreu coupable le 14 septembre 2021 de meurtre au premier degré, a annoncé le bureau du shérif. Sa condamnation est prévue pour le 5 novembre 2021 et le procès dans l’affaire du meurtre de Perlov est prévu pour 2022, a rapporté The Mercury News.

Le shérif Carlos Bolaños a déclaré que Taylor n’avait pas été oublié

Les responsables et la famille de Taylor ont déclaré que bien qu’il ait fallu 47 ans pour conclure son affaire de meurtre, cela n’a jamais été oublié.

Le shérif du comté de San Mateo, Carlos Bolaños, a déclaré dans un communiqué :

Bien que cela ait pris 47 ans, les enquêteurs du bureau du shérif du comté de San Mateo n’ont jamais faibli dans leur désir de rendre justice à la famille de Janet Taylor. Grâce aux efforts de collaboration de l’Unité d’enquête sur les cas résolus, du bureau d’enquête du shérif et du bureau du procureur de district, nous sommes fiers d’avoir enfin obtenu un verdict de culpabilité et la clôture de cette horrible affaire. Enfin, je tiens à remercier le jury pour tout son travail acharné et son dévouement à la recherche de la vérité. Mme Taylor, ils ne vous oublient pas.

La famille de Taylor a également publié une déclaration à The Mercury News. Il a dit:

Nous sommes satisfaits des résultats de l’essai. Janet nous manque, mais nous gardons de bons souvenirs d’elle. Nous tenons à remercier les détectives et le bureau du procureur de district pour tous leurs efforts et leur travail acharné dans la résolution de l’affaire, ainsi que pour le soutien et la gentillesse qu’ils ont toujours manifestés envers notre famille.

