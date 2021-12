John Avlon de CNN fustige le sénateur antisocialisme Rand Paul pour avoir demandé des fonds de secours en cas de catastrophe

Rand Paul a une longue histoire de vote contre les secours en cas de catastrophe lorsque d’autres États subissent une catastrophe naturelle. Mais la semaine dernière, son état du Kentucky a été celui frappé par une catastrophe. Paul n’a pas perdu de temps pour demander des fonds fédéraux. John Avlon de CNN n’a pas tardé à dénoncer le sénateur pour son hypocrisie.

Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .

Le républicain du Kentucky a tweeté ce week-end : « Ce matin, j’ai envoyé une lettre au président demandant l’approbation rapide de toute demande d’aide fédérale par notre gouverneur. Si vous êtes un Kentuckien et avez besoin d’aide avec les agences fédérales à la suite des tempêtes dévastatrices et mortelles.

Avlon a commencé, « [Paul] a une longue histoire d’aide fédérale aux victimes de catastrophes, sauf, apparemment, lorsque cela a un impact sur ses électeurs », a observé Avlon. « Soudain, toutes ces attaques réflexives contre les « dépenses socialistes des grands gouvernements » ne semblent plus s’appliquer. Finies les demandes de retard et les demandes de recherche de fonds ailleurs », a-t-il déclaré. « Maintenant, il veut que le profit immonde de la Fed soit le plus rapidement possible. »

Ce matin, j’ai envoyé une lettre à @POTUS demandant l’approbation rapide de toute demande d’aide fédérale par notre gouverneur. Si vous êtes un Kentuckien et avez besoin d’aide avec les agences fédérales à la suite des tempêtes dévastatrices et mortelles, veuillez contacter mon bureau KY au 270-782-8303. pic.twitter.com/7t01njodwY – Sénateur Rand Paul (@SenRandPaul) 11 décembre 2021

Le présentateur de CNN a poursuivi: «S’il essayait vraiment d’être un profil fiscal-conservateur avec courage, le moment serait venu pour Rand Paul d’insister pour que les Kentuckiens dépendent uniquement des œuvres de bienfaisance locales ou de la réaffectation des fonds, plutôt que de demander immédiatement au président Biden aider. Mais bien sûr, ce serait une insulte à ses électeurs qui souffrent en ce moment. »

