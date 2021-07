“John Barleycorn Must Die”: la renaissance multicouche de Traffic

“Winwood. Trafic. Voici un groupe », s’est exclamé le magazine Circus, lorsque le groupe s’est réuni à nouveau pour l’album John Barleycorn Must Die. “Il n’y a pas mieux”, a bavé leur critique Jonathan Eisen. “Ce n’est pas Crème ou alors Foi aveugle. Ce n’est pas Miles Davis. Ce n’est pas Les Beatles. Ce n’est pas le trafic d’autrefois. C’est simplement le meilleur, la quintessence de ce qu’est le rock, de ce qu’il pourrait être.

Le 31 juillet 1970, les charpentiers en tête des charts américains avec “Près de vous,” alors qu’au Royaume-Uni, Elvis Presley“The Wonder Of You” de “The Wonder Of You” succédait à “In The Summertime” de Mungo Jerry à la première place. Au cinéma, tout le monde regardait Easy Rider et Catch-22 et attendait la sortie de Performance. Et l’une des nouvelles sorties les plus chaudes de ce vendredi au Royaume-Uni était le quatrième album de Traffic.

Écoutez le meilleur de Traffic sur Apple Music et Spotify.

Barleycorn était sorti quelques semaines plus tôt aux États-Unis et grimpait déjà dans les charts. Alors que l’instrumental d’ouverture propulsif « Glad » commençait avec le Hammond à deux volets et l’attaque au piano de Steve Winwood, soutenu par le saxophone de Chris Wood et la batterie puissante de Jim Capaldi, le disque annonçait la nouvelle : malgré le départ de Dave Mason, Traffic était à nouveau un groupe .

Le groupe d’origine s’était séparé en 1968, Winwood passant à Blind Faith, de trop courte durée. Il a ensuite prévu un début en solo, mais toutes ses années dans des groupes, à l’époque du Spencer Davis Group, lui ont fait regretter l’ambiance collective. Winwood a invité Wood et Capaldi à se joindre aux sessions et, presque par erreur, Traffic a repris ses activités.

Avec des chansons très appréciées comme « Freedom Rider » et « Empty Pages », John Barleycorn Must Die avait de nombreux éléments du mélange sophistiqué de jazz, de rock et de blues de Traffic. Mais sur la chanson titre, adaptée par Winwood de la vieille chanson folklorique anglaise (dont les versions remontent au XVIe siècle), Traffic a montré à quel point ils pouvaient également être habiles dans un cadre acoustique plus traditionnel.

« Retenue et simplicité »

“La flûte de Winwood est encore une fois exceptionnelle, délicate et ornée”, a déclaré Jon Carroll dans Rolling Stone de la chanson titre, “et Steve chante la chanson juste, avec un sens admirable de retenue et de simplicité. Simple, mais ça marche.

L’album a culminé au n ° 11 en neuf semaines dans les charts britanniques, mais en Amérique, il a passé deux semaines au n ° 5 en août, la position la plus élevée de toute leur carrière ensemble. Avant la fin de 1970, Barleycorn était devenu le premier disque d’or de Traffic aux États-Unis.

Achetez ou diffusez en streaming John Barleycorn Must Die.