John Barnes choisit les deux joueurs “les plus importants” de l’Angleterre après la victoire du Danemark

Le duo de milieu de terrain a impressionné les Three Lions (Photo: .)

John Barnes dit que Kalvin Phillips et Declan Rice ont été les deux joueurs “les plus importants” de l’Angleterre dans leur course à la finale de l’Euro 2020.

Le choix de Gareth Southgate d’aligner deux milieux de terrain défensifs au milieu du parc pour le tournoi de cet été a initialement fait sourciller, mais ils ont été tout simplement exceptionnels.

Ils ont joué dans tous les six matchs de l’Angleterre jusqu’à présent, y compris la victoire 2-1 de mercredi soir contre le Danemark, qui a vu les Three Lions se qualifier pour la finale d’un tournoi international majeur pour la première fois en 55 ans.



Southgate a mené son équipe à la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Un beau coup franc de Mikkel Damsgaard et un but contre son camp de Simon Kjaer ont vu le match se terminer 1-1 en temps réglementaire, avant que Harry Kane ne marque un vainqueur spectaculaire en prolongation.

Le capitaine a vu son penalty sauvé par Kasper Schmeichel mais il a vite sauté sur le rebond pour envoyer Wembley dans le délire.

Bien que Kane et Sterling, qui ont marqué respectivement quatre et trois buts cet été, fassent la une des journaux, Barnes pense que Phillips et Rice ont été cruciaux pour Southgate.

“Le sterling a été pour moi la star de l’Angleterre depuis le début du tournoi”, a déclaré l’ancien ailier des Trois Lions Barnes à Sky Sports.

“Harry Kane est maintenant venu et a marqué les buts, pour nous amener là où nous sommes, il portait cette plus grande menace.

“Mais je l’ai toujours dit, les deux joueurs les plus importants pour l’Angleterre dans ce tournoi ont été Declan Rice et Kalvin Phillips.

“Vous parlez de ces deux-là, et les gens parlent de ne pas jouer deux milieux de terrain titulaires,” en avons-nous besoin ? “.

“Mais ils ont protégé les quatre défenseurs, nous n’avons concédé qu’un seul but, et autant que vous regardez la défense, le travail qu’ils ont fait pour les protéger et donner à l’Angleterre l’équilibre d’avoir quatre joueurs offensifs; Mason Mount, Harry Kane, Sterling et [Phil] Foden, [Jack] Grealish ou [Bukayo] Saka.

“Ces deux-là leur donnent cette base et cet équilibre que je ne pense pas que nous ayons jamais eu.”

