John Barnes dénonce un “geste vide” “Perdre du temps à parler de prendre le genou” | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant à GB News, John Barnes a expliqué comment les gens “perdent leur temps” à se disputer sur le geste de “prendre le genou”. Il a souligné à quel point l’argument “porte atteinte” aux véritables problèmes de racisme au Royaume-Uni qui, selon lui, ne sont pas suffisamment ciblés. L’ex-légende de Liverpool a appelé le public à abandonner l’argument et à se concentrer sur ce qui “peut être fait” pour lutter contre de véritables “injustices et inégalités raciales”. Ses commentaires surviennent à la suite de la décision des équipes de football d’Angleterre de “prendre le genou” avant leurs matchs à l’Euro 2020, à laquelle une petite minorité de fans anglais s’est opposée et a hué en raison des liens perçus entre le geste et les Noirs. Mouvement de la matière des vies.

L’as de Liverpool a déclaré: “Plutôt que de parler de savoir si nous devrions prendre le genou ou ne pas prendre le genou.

“Nous devrions parler de ce qui est fait pour l’injustice raciale et l’inégalité dans les centres-villes, le crime au couteau.

« Et nous devons voir quelque chose se faire parce que nous ne voyons rien.

“Tout ce que nous voyons, c’est la conversation pour savoir si nous devrions ou non nous mettre à genoux.”

« Et plus cela dure, plus cela diminue les vrais problèmes de ce que nous essayons réellement de faire.

« Parce que ce qui s’est passé au cours des vingt dernières années de passage du carton rouge en Ligue des champions, c’est tout ce que nous faisons et rien ne change.

“Donc, comme je l’ai dit, nous perdons du temps à nous disputer pour savoir si nous devons ou non prendre le genou.

“Plutôt que d’essayer de faire quelque chose à ce sujet.”

Un quatrième a déclaré : « Le sport est un sport. Ce n’est pas une plate-forme politique.

“Je ne suis pas contre le geste, mais c’est une chose personnelle et je comprends à quel point certaines personnes en ont marre d’être poussées dans tout.”

Une petite minorité de supporters anglais a encore une fois hué l’équipe de football d’Angleterre alors que les Trois Lions se sont mis à genoux avant leur affrontement avec la Croatie.

Bien que la FA ait déclaré que le geste n’était pas une déclaration politique des joueurs, certains fans soutiennent que le geste est ouvertement politique compte tenu de ses liens avec le mouvement Black Lives Matter qui, selon certains, est un mouvement politique marxiste.