John Bercow : De député conservateur et président de la Chambre des communes à l’adhésion au Parti travailliste

J

ohn Bercow a passé plus de 10 ans sous les feux de la rampe en tant que président de la Chambre des communes.

L’ancien député conservateur de Buckingham, avec une épouse de haut niveau qui soutient les travaillistes, a fait un catalogue de commentaires non conventionnels au cours de sa décennie dans le fauteuil du président à partir de 2009.

Il a survécu à des tentatives de le destituer, notamment d’anciens collègues du parti conservateur, à des révélations sur ses dépenses et à des allégations d’intimidation – ce qu’il a nié.

Le président John Bercow se retire / PA Archive

Ce sont peut-être ses interventions dans la crise du Brexit, et le goût avec lequel il semblait les faire, dont les gens se souviennent peut-être le plus.

LIRE LA SUITE

Les observateurs réguliers du Parlement se souviendront peut-être de son style inimitable, comme ses hurlements d’« ordre » et de « division, nettoyez le hall » – des bizarreries qui lui ont valu une attention internationale lorsque les yeux du monde se sont fixés sur les Communes tout au long de 2019.

Alors que le débat sur le Brexit faisait rage et que de hauts responsables de l’opposition jouaient tous les tours du livre parlementaire pour empêcher les gouvernements de Theresa May et de Boris Johnson de poursuivre leurs politiques préférées, M. Bercow a attiré la colère des eurosceptiques purs et durs pour un parti pris perçu.

Après avoir autorisé le vote sur un amendement du rebelle conservateur Dominic Grieve, il a été qualifié de « Speaker of the Devil » par un journal, tandis que le Daily Mail l’a qualifié de « popinjay égoïste (qui) a mis sans vergogne son parti pris anti-Brexit avant l’intérêt national – et est une honte pour sa fonction ».

Il a voté Remain, en discutant franchement avec un groupe d’étudiants, mais dans une interview avec le journal italien La Repubblica a nié que cela signifiait qu’il avait perdu son impartialité.

Le président John Bercow se retire / PA Archive

« Si je suis partial, je suis partial en faveur du Parlement. Parlement entendu. Parlement ayant le droit de parole. Le Parlement a le temps. Le Parlement est respecté par le gouvernement en place et même par l’opposition », a-t-il déclaré.

Après avoir été élu 157e président de la Chambre des communes en juin 2009, il a prononcé de nombreuses critiques caustiques, ce qui lui a valu à la fois des rires dégoûtants et reconnaissants de la part des députés.

Il avait une relation houleuse avec l’ancienne chef des Communes Andrea Leadsom après avoir été accusé de l’avoir traitée de “femme stupide”.

En janvier 2017, il a été pris au micro pour avertir Sir Michael Fallon qu’il serait « stupide » de se battre avec un député de haut rang.

Il a fait ce commentaire sans surveillance après que le secrétaire à la Défense de l’époque ait été grillé au sujet d’informations selon lesquelles un missile balistique Trident aurait dévié de sa trajectoire lors d’un tir d’essai.

Il a réprimandé les députés pour avoir demandé à plusieurs reprises une pause thé ou s’ils pouvaient utiliser les toilettes lors d’un débat de longue date sur le Brexit.

Le président John Bercow se retire / PA Archive

Sa décision de dépouiller les fonctionnaires parlementaires de leurs perruques traditionnelles en 2017 a été rejetée par un certain nombre de députés.

Au cours de ses dernières années en tant que Président, il a fait l’objet d’un examen minutieux de ses dépenses.

En novembre 2015, il a été révélé qu’il avait dépensé près de 20 000 £ de l’argent des contribuables pour se rendre à une conférence au Japon avec un assistant.

En février 2016, une demande d’accès à l’information de l’agence de presse de l’Autorité palestinienne a révélé qu’il avait dépensé des milliers de livres sterling pour gagner et dîner ses collègues députés, plus près de 2 000 livres sterling pour un dîner avec son homologue australien et des centaines de livres sterling pour accorder le piano à queue dans ses appartements.

Son bureau a fait valoir que les dépenses globales du bureau du président avaient diminué au cours de son mandat, passant de 626 029 £ en 2009/10 à 504 737 £ en 2015/16.

En février 2020, M. Bercow a été vivement réprimandé par les autorités de la Chambre des communes pour avoir nommé des membres du personnel sans leur autorisation dans son autobiographie.

Dans un geste très inhabituel, un porte-parole de la Chambre a déclaré qu’il était “inacceptable” pour M. Bercow d’identifier publiquement le personnel actuel et ancien – en particulier dans “le but d’un gain financier ou d’un succès commercial”.

Brexit / Archives de l’AP

Un porte-parole de M. Bercow a fermement défendu ses actions, affirmant qu’il avait le droit de répondre aux allégations “non fondées” formulées par un groupe restreint mais “très bruyant” de personnes qui tentaient de “noircir son nom”.

Né le 19 janvier 1963, fils d’un chauffeur de taxi juif, M. Bercow est allé à l’école dans la circonscription de Margaret Thatcher à Finchley et s’est d’abord engagé dans la politique à l’adolescence.

Il a fréquenté l’Université d’Essex, où il a acquis la réputation d’être une sorte de brandon, et est devenu membre du Tory Monday Club, connu pour ses slogans « pendez Nelson Mandela », rejoignant son comité d’immigration et de rapatriement.

À l’âge de 20 ans, il a quitté le groupe de pression, affirmant que certains points de vue de ses membres sur l’immigration étaient « désagréables ».

Après un court passage à la Hambros Bank, M. Bercow s’est lancé dans une carrière de lobbyiste, tout en étant conseiller à Lambeth, dans le sud de Londres.

Aux élections générales de 1992, il s’est présenté sans succès contre Dawn Primarolo du Labour à Bristol South.

Trois ans plus tard, il se lance en politique à plein temps, devenant conseiller spécial du secrétaire en chef au Trésor Jonathan Aitken jusqu’à sa démission, puis de la secrétaire au Patrimoine Virginia Bottomley.

M. Bercow a finalement obtenu une place dans le siège sûr de Buckingham et, malgré la victoire écrasante des travaillistes, est entré au Parlement lors des élections générales de 1997.

Il a été nommé secrétaire en chef fantôme lorsque Iain Duncan Smith est devenu chef conservateur en 2001 avant de quitter la banquette avant des conservateurs en novembre 2002.

En juin 2021, M. Bercow a déclaré qu’il avait changé d’allégeance pour rejoindre le parti travailliste