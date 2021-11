Dans une explosion étonnante, M. Bercow a affirmé que l’ancien Premier ministre s’était rendu coupable d’un « défaillance chronique d’imagination » sur le Brexit. S’adressant à son compatriote Remainer, Lord Andrew Adonis, M. Bercow a insisté sur le fait que Mme May avait eu tort de ne pas « atteindre » la Chambre des communes après les élections générales de 2017. S’exprimant lors d’un événement organisé par le Groupe du Mouvement européen, M. Bercow a déclaré: « Je pense que Theresa May, une bonne personne, était coupable d’un manque chronique d’imagination après les élections générales de 2017.

« Elle s’est comportée comme si de rien n’était : ‘Bonjour, un peu déçue de ne pas gagner et d’avoir des discussions avec DUP avec une autre annonce en temps voulu.

« ‘Il y a un accord et le gouvernement continue comme avant’.

« Andrew, c’était surréaliste, il ne lui est jamais venu à l’esprit qu’elle a déclenché une élection pour renforcer sa majorité, qu’elle a eu une élection qu’elle a perdue et qu’elle n’a pas eu de majorité et que c’est peut-être le moment d’atteindre la Chambre.

« Au lieu de cela, elle a juste doublé et a dit que je vais suivre mon approche.

« Elle a poursuivi son approche, elle a échoué, puis le parti conservateur a basculé vers la droite vers une position franchement encore plus désastreuse.

« Je ne vois aucun avantage à l’acte d’automutilation industrielle que nous avons commis au cours des cinq dernières années. »

Mme May a convoqué des élections en 2017 après avoir affirmé que les partis d’opposition tentaient de compromettre ses préparatifs pour le Brexit.

Mme May a convoqué les élections avec une majorité de travail de 17 et 330 députés au total.

À la suite du vote, la dirigeante conservatrice a perdu 13 sièges et a perdu sa majorité au Parlement.

En revanche, Jeremy Corbyn a remporté 30 sièges, ce qui a contraint le Premier ministre à former un gouvernement minoritaire avec le DUP qui a remporté 10 sièges.

Annonçant le partenariat, Mme May a déclaré : « Nos deux parties entretiennent une relation solide depuis de nombreuses années.

« Et cela me donne la confiance de croire que nous pourrons travailler ensemble dans l’intérêt de tout le Royaume-Uni.

« Je suis désolé pour tous ces candidats qui n’ont pas été retenus, et aussi particulièrement désolé pour les députés et les ministres qui ont tant contribué à notre pays, et qui ont perdu leurs sièges et ne méritaient pas de perdre leurs sièges.

« En réfléchissant aux résultats, je réfléchirai à ce que je dois faire à l’avenir pour faire avancer le parti. »

Après une série de défaites au Parlement, Mme May a démissionné en 2019.