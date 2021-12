John Berman dérange Brianna Keilar avec la métaphore du GOP 2024

ancre CNN Jean Berman étendu un peu trop loin une métaphore sur la course primaire républicaine de 2024 pour le co-présentateur Brianna Keilar.

Dans l’édition de jeudi matin du New Day de CNN, Keilar et Berman ont convoqué un panel composé de correspondants Lauren Fox et Gabby Orr pour discuter de l’état actuel du champ présidentiel républicain, entre autres.

Orr a déclaré aux hôtes: « Ce que nous voyons, c’est que, vous savez, certains candidats sortent immédiatement et disent: » Si Donald Trump se présente, je ne le ferai pas « , tandis que d’autres disent: » s’il si il court, j’essaie toujours de prendre ma décision.

Elle a ajouté que « alors vous avez des candidats comme Ron DeSantis, Mike Pence, Mike Pompeo, qui sont des alliés notables de Trump mais qui ont… notamment été silencieux sur cette question. »

« Je pense que c’est comme des chaises musicales », a déclaré Keilar. « Ils attendent que la musique s’arrête et pour voir s’il y a plus d’une chaise juste au bout, s’ils doivent aller vite dessus. »

« Dites-vous, cependant, que les chaises musicales pourraient se retrouver avec DeSantis assis sur les genoux de Mike Pompeo, ce qui se passe toujours à la fin d’un jeu de chaises musicales », a déclaré Berman.

« Je ne peux pas ignorer cela, John Berman, mais merci », a déclaré Keilar.

Ils ont ensuite passé un clip de CNN Randi Kaye demander à l’ancien vice-président Mike Pence s’il se présente contre Trump, et l’étrange non-réponse de Pence.

Keilar a décidé de passer à l’acte en disant: « Très bien, continuons avec notre référence aux chaises musicales, je veux dire, à en juger par cela, il semble très probable que Mike Pence puisse se retrouver avec quelqu’un assis sur ses genoux », en 2024.

Regardez ci-dessus via CNN.

