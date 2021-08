John Bollinger invite les traders de Bitcoin à la vigilance

Prévoir ce qui se passe sur les marchés est une tâche qui demande beaucoup d’attention et qui comporte une marge d’erreur considérable. Évidemment, ceux qui ont plus d’expérience et de préparation en analyse technique et fondamentale ont plus d’opportunités. Cependant, en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies et Bitcoin, c’est un peu plus difficile compte tenu de la nature de l’actif. Mais, cette fois, John Bollinger a donné des signes que les acheteurs de Bitcoin devraient être sur le qui-vive.

Bitcoin s’est de nouveau retrouvé dans des eaux dangereuses, tombant à seulement 47 350 $ en 24 heures, selon CoinDesk. En ce sens, au moment de la rédaction de la publication, il a perdu 4,87% par rapport à hier. Néanmoins, les graphiques techniques suggèrent que le support est proche, ce qui pourrait stabiliser le repli et maintenir la cassure au-dessus de 45 000 $.

Certains indicateurs suggèrent un sentiment neutre sur le marché. Par exemple, les taux de financement relativement bas sur le marché à terme Bitcoin indiquent moins d’exubérance parmi les investisseurs. Mais Bollinger insiste encore plus sur cette nécessaire prudence.

Dans son récent tweet, John Bollinger, l’inventeur des bandes de Bollinger, déclare que les commerçants doivent “être sur le qui-vive”. Alors que l’analyste dit qu’il n’y a aucune confirmation pour le moment, il affirme que les traders agressifs pourraient envisager d’ouvrir des positions courtes.

Pendant ce temps, les détenteurs à long terme pourraient utiliser la baisse des prix de la crypto-monnaie comme une opportunité d’accumuler plus de Bitcoin, selon Bollinger.

La principale crypto-monnaie n’a pas réussi à regagner le niveau fondamental de 51 000 $. Par rapport à il y a deux jours, BTC a jusqu’à présent chuté de près de 6% par rapport à son sommet local de 50 562 $. Le regain de faiblesse a alimenté les craintes d’un éventuel retournement haussier-baissier.

Tout cela s’est produit même si la société MicroStrategy a investi 177 millions de dollars dans Bitcoin. Ils ne pouvaient certainement pas sauver la situation. En fait, le retrait de Bitcoin s’est accentué peu de temps après l’annonce. La correction de Bitcoin a entraîné le reste du marché, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) et Polkadot (DOT) étant les plus grands retardataires du top 10.

D’autre part, la moyenne mobile sur sept jours du hashrate Bitcoin s’élevait à 127,5 exahashs par seconde le lundi 23 août. Il s’agit d’une augmentation par rapport au creux local de 84,3 exahashs par seconde le 2 juillet, selon les données de Glassnode. “La récupération du hashrate est un signe que certaines opérations minières commencent à se remettre en ligne dans de nouveaux endroits et que le pire de la répression est probablement passé”, a écrit Coin Metrics.

