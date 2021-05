John Boyega de Star Wars fait une suite à l’un de ses meilleurs films

Comme vous vous en souvenez peut-être, 2011 a été une année plutôt formidable pour les films, et par conséquent, il y a beaucoup d’excellents titres célébrant leur 10e anniversaire cette année. Mais alors que la plupart de ces films sont simplement des interviews inspirantes et des soirées de visionnage sur les réseaux sociaux, le fantastique classique culte Attack The Block a annoncé quelque chose de bien mieux: une suite avec le réalisateur original, Joe Cornish, et la star originale, John Boyega, attachés.