*John Boyega pourrait être prêt à revenir à la franchise Star Wars après avoir précédemment critiqué son rôle de Finn dans les films de la trilogie de la suite.

Dans un clip refait surface d’une interview de 2020 avec Jakes’s Takes, Boyega a déclaré qu’il serait prêt à reprendre son rôle, mais uniquement sous certaines conditions.

« Je suis ouvert à la conversation tant qu’elle est [Kathleen Kennedy], JJ [Abrams] et peut-être quelqu’un d’autre [on their] équipe. [Then] c’est une évidence », a-t-il déclaré.

Boyega apparaît en tant que Finn dans “The Force Awakens” en 2015, “The Last Jedi” en 2017 et “The Rise of Skywalker” en 2019. Il avait précédemment abordé le traitement des personnages noirs dans la dernière trilogie, accusant Disney de vouloir profiter des acteurs ethniques avant de les mettre sur la touche.

“Vous vous impliquez dans des projets et vous n’allez pas forcément tout aimer”, a-t-il déclaré au magazine britannique GQ. “[But] ce que je dirais à Disney, c’est de ne pas faire ressortir un personnage noir, de les commercialiser comme étant beaucoup plus importants dans la franchise qu’ils ne le sont, puis de les mettre de côté. Ce n’est pas bon. Je vais le dire tout de suite.

Les critiques ont également critiqué le studio pour avoir ignoré le personnage de Boyega dans “The Rise of Skywalker”.

LIRE LA SUITE: John Boyega confirmé pour la suite d’Alien Sci-Fi Hit ‘Attack The Block’

de toute façon, voici John Boyega qui dit qu’il est prêt à revenir tant que c’est avec Kathy, l’ancien équipage, et peut-être même JJ #ContinueReyandFinnsStory pic.twitter.com/r4gPK4GiSJ – Palpamemes (@PalpyYT) 25 mai 2021

« Comme, vous saviez quoi faire avec Daisy Ridley, vous saviez quoi faire avec Adam Driver. Vous saviez quoi faire avec ces autres personnes, mais quand il s’agissait de Kelly Marie Tran, quand il s’agissait de John Boyega, vous savez tout foutre », a déclaré l’acteur. « Ils ont donné toutes les nuances à Adam Driver, toutes les nuances à Daisy Ridley. Soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde sait. Je n’expose rien.

En juillet dernier, Boyega a fermé la possibilité de jouer Finn.

“Forcer Finn en action avec un sabre laser vert vêtu de noir, c’est tout ce que je veux du prochain film de SW!” un utilisateur d’Instagram a écrit sous l’un des messages de Boyega à l’époque, auquel il a répondu: “Lol non merci. Je suis passé à autre chose » avec un emoji de cœur.

Lorsqu’un autre fan a plaisanté en disant que Boyega “venait vraiment d’avoir ces dollars Disney et de plonger”, la star née à Londres a répondu “Non. Ne pas jouer un seul rôle trop longtemps. J’ai plus à offrir que ça. C’est tout”, a-t-il écrit.