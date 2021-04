John Boyega: Que regarder si vous aimez l’acteur Star Wars

Major Lazer (Hulu)

Major Lazer est une série animée pour adultes FXX sur un DJ et super-héros jamaïcain appelé Major Lazer (Adewale Akinnuoye-Agbaje). Chaque épisode le fait combattre une sorte de méchant, qu’il s’agisse de vampires ou de scientifiques fous. Le major Lazer a également deux principaux acolytes, Penny (Angela Trimbur) et Blkmrkt (John Boyega). La série a été créée par Diplo et comporte souvent des chansons originales.

Certains des invités du Major Lazer étaient Aziz Ansari, JK Simmons, Matt Berry, Charli XCX et Andy Samberg. Cette série en est une que beaucoup ont probablement ratée, surtout parce qu’elle n’a duré qu’une saison, mais elle est étrangement divertissante et la musique est vraiment bonne. Blkmrkt de Boyega n’est pas le personnage le plus vital de la série, mais Major Lazer est si unique que je pense que cela vaut la peine d’être regardé.

Flux Lazer majeure sur Hulu.