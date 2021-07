John Bush dit que la tournée solo célébrant son ère de la fièvre charbonneuse est «en train de devenir une très bonne possibilité»

Dans une toute nouvelle interview avec Pierre Gutierrez, ancien ANTHRAX et courant SAINT BLINDÉ leader John Bush On lui a de nouveau demandé s’il était toujours ouvert à l’idée de se lancer dans une tournée spéciale au cours de laquelle il interpréterait du matériel de son temps en tant que chanteur de ANTHRAX. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Certaines idées sont actuellement explorées concernant le fait de le faire dans une certaine mesure. Nous essayons donc simplement de trouver le bon scénario pour y arriver. Mais cela devient une très bonne possibilité.”

Buisson a également une fois de plus dit qu’il voulait l’ancien ANTHRAX guitariste Paul Crook être impliqué dans l’hypothèse ANTHRAX tournée avec du matériel de son époque du groupe. “J’aime Paul“, a-t-il dit. “Et nous avons parlé de certaines choses. Encore une fois, il s’agit simplement de savoir si toutes les situations se confondent ou non et font que cela fonctionne. Vous devez en quelque sorte gérer toute cette logistique et tout ça. »

John poursuivit : « Pour moi, ce serait un peu [difficult to put together], seulement parce que je suis vraiment paresseux. Tout ce que je veux faire, c’est chanter, et je ne veux pas faire tout ce qu’il faut pour monter le groupe, faire des répétitions et faire une partie des affaires. C’est la partie intimidante. Si je pouvais juste monter sur scène et, genre, ‘D’accord.’ Je dois aussi réapprendre ces chansons, si je le fais. Mais il y a toutes ces choses qui sont juste un peu différentes que de simplement sortir et chanter. Alors, on verra.”

Septembre dernier, Buisson dit au Canada La voix de métal qu’il a d’abord parlé à son agent de réservation de la ANTHRAX idée de tournée “il y a plusieurs années”. Il a déclaré: “Nous en avons parlé, et je pense qu’il a reniflé pour voir ce que les gens penseraient. Et je ne pense pas que nous ayons obtenu la réponse que nous voulions vraiment. Ce n’était pas comme si nous recherchions des millions de dollars ou quoi que ce soit, mais nous voulions que cela en vaille la peine, et faire les bons concerts. Ce n’est pas comme quelque chose avec lequel je veux sortir et faire six mois de tournée. Ce serait amusant de faire des concerts sporadiques. Il faudrait que je forme un groupe pour le faire. Je suis probablement un peu paresseux à ce sujet, très honnêtement. Mais c’est ce qui serait impliqué dans le faire. Et je ne pense pas que nous ayons été assez satisfaits de la réponse qui nous avons essayé d’aller de l’avant et d’y arriver.”

Buisson a poursuivi en disant qu’il avait été “pris par surprise” par ANTHRAX guitariste Scott IanLe commentaire de qui n’était pas opposé à participer à un concert spécial mettant en vedette la plupart des chanteurs qui ont dirigé le groupe au cours de ses près de quatre décennies d’existence. “J’étais genre ‘Wow. D’accord.’ Et j’ai pensé que c’était une excellente idée. Ce serait vraiment cool”, Buisson mentionné. “Je pense que ce serait une chose incroyable pour les fans. Mais ce que je n’arrête pas de dire, c’est que Joey Belladonna est le chanteur de ANTHRAX, et Joey devrait être le chanteur de ANTHRAX, en ce qui me concerne. Et si cela se produit, il doit avoir son approbation, vraiment, très honnêtement. Parce que je ne voudrais pas qu’il se dise : “Eh bien, ce n’est pas mon idée, et je ne veux pas faire ça”, parce que c’est le chanteur qui partagerait la scène [with the rest of us], très honnêtement. Donc je pense que ce serait quelque chose qui Joey devrait donner son aval à, pour que cela se produise, si c’est une idée. Et encore une fois, je pense que ce serait une chose amusante de faire quelques émissions, des trucs sporadiques.”

ANTHRAX a eu un certain nombre de chanteurs – y compris Buisson, Belladone, Neil Turbin et Dan Nelson — au cours des 39 dernières années, avec Ian et batteur Charlie Benante restant les seuls membres du groupe qui sont apparus sur chacun des albums studio du groupe.

Turbine chanté sur ANTHRAXle premier LP de 1984 “Poignée de métal”, avant de démarrer et d’être remplacé par Belladone. Belladone exécuté sur quatre ANTHRAX albums, y compris le favori des fans “Parmi les vivants” (1987) avant d’être lui-même licencié pour des différences créatives et stylistiques. Buisson devant ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe s’est réuni avec Belladone pour une tournée du 20e anniversaire. Quand cela s’est effondré et que les relations se sont désintégrées avec le prochain leader Nelson, Buisson retourné pendant un certain temps avant Belladone a repris le travail en 2010.



