John Bush dit que ses relations avec les membres d’Anthrax « se sont toutes beaucoup améliorées »

John Bush a parlé de son rôle dans ANTHRAXdes célébrations du 40e anniversaire de , qualifiant l’expérience de « vraiment cool d’en faire partie ». Le chanteur a également parlé de renouer avec certains des ANTHRAX membres, et comment il est même en contact avec les ANTHRAX chanteur Joey Belladonna. John, qui a fait face ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe s’est réuni avec Belladone pour une tournée du 20e anniversaire, a fait ses commentaires en discutant avec Eonmusic de SAINT BLINDÉest récemment sorti « Symbole du salut en direct » album.

ANTHRAXLes célébrations du 40e anniversaire de ‘ ont vu les pionniers du thrash metal revisiter leur carrière avec un hebdomadaire Youtube série, qui s’est déroulée album par album, depuis leur formation au début des années 1980 jusqu’à nos jours.

Mentionné John: « C’était vraiment cool de faire partie du documentaire. Je pense que la façon dont ils l’ont fait était vraiment cool dans le sens où ils sont allés disque par disque. Je pense que c’était vraiment une bonne idée. Évidemment, j’ai fait quelques disques [with them], donc c’est cool que ces disques aient des accessoires et en parlent, alors j’ai creusé ça. J’ai été interviewé et j’ai pu raconter des histoires et partager des souvenirs amusants. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait aimé être l’invité du groupe pendant la ANTHRAX événement mondial de diffusion en direct en juillet, Buisson commenté; « La performance live, je n’étais pas trop préoccupé par ça. Je sais qu’il y avait quelques invités, mais je ne me suis pas vraiment senti offensé par cela. Ils l’ont approché comme ils le voulaient, et mes relations avec ces gars ont tout s’est beaucoup amélioré, et j’en suis heureux parce qu’il y a eu une période où c’était pratiquement inexistant. »

Élaborant sur sa relation harmonieuse avec ses anciens camarades de groupe, il a poursuivi: « Moi et Scott [Ian, guitar] sont toujours restés en contact parce qu’il vit ici à LA, et nous courons dans des cercles similaires, mais il y a eu une période avec Charlie [Benante, drums] et Frankie [Bello, bass] où nous ne parlions tout simplement pas, et de temps en temps, nous envoyons un texto amusant, puis il y a des plaisanteries, et la relation est bien meilleure. Surtout après Charlie est venu et a joué le ALLÉGEANCE DU MÉTAL spectacle que nous avons fait à San Francisco, et il est venu et a joué ‘Only’ et c’était un moment génial. Donc ça a laissé les eaux se reposer, et j’en étais content. »

Buisson a en outre révélé son respect pour Belladone, déclarant : « Je ne parle pas à Joey trop souvent, mais ma femme et sa femme ont développé cette relation, et ce sont des amis, ce qui est ironique. Ils envoient des SMS et ils tirent simplement sur la brise, et ils parlent toujours de « désamorcer » cette bataille que les gens aiment créer, et ce n’est tout simplement pas nécessaire parce que Joey est génial et j’ai le plus grand respect pour lui. »

Il a conclu : « Je dis toujours que c’est le gars qui devrait être dans ANTHRAX – bien sûr. C’est la gamme classique ! Tout s’est bien passé. J’aspire à ne pas avoir trop d’ennemis dans ma vie, point final, et je ne le pense vraiment pas, et je ne veux certainement pas que ces gars le soient, car nous avons tout simplement trop d’histoire ».

Lire l’intégralité de l’interview, où John parle de la fabrication de « Symbole du salut », le nouveau live set, des projets de rééditions de vinyles, et plus encore, sur Eonmusic.

