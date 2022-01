John Bush : « Je n’ai jamais gagné assez d’argent, même quand j’étais dans la fièvre charbonneuse, pour justifier de ne pas avoir à retravailler »

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de « L’ex-homme » podcast hébergé par Docteur Coyle (MAUVAIS LOUPS), ancien ANTHRAX et courant SAINT BLINDÉ chanteuse John Bush discuté de la façon dont il a réussi à payer les factures au fil des ans tout en jonglant entre sa carrière musicale et d’autres opportunités d’emploi non liées à la musique.

« La musique, vraiment, ne m’a jamais suffi pour ne rien faire d’autre » Jean dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Ces premiers jours [with ARMORED SAINT], j’aurais aimé que quelqu’un me le dise – et probablement le gars qui remettait notre argent à l’époque et qui était notre avocat, il a probablement dit: ‘Écoutez, ne quittez pas votre travail de jour. Ne quittez pas votre travail quotidien. Mais quand tu as 21 ans et que tu viens de jouer dans des arènes, même si tu étais un premier groupe, tu penses que tu vas être une rock star – tu le fais – tu penses que tu vas être une rock star à ce niveau .

« Si je donnais un conseil à quelqu’un en ce moment, je dirais de prendre votre marchandise à l’avance, de partir sur la route et puis quand vous reviendrez encore de faire votre travail », a-t-il poursuivi. « Donc, vous n’épuisez pas seulement l’argent que vous avez reçu sous forme d’avances. C’est la conversation que j’aurais avec moi-même maintenant. Mais je ne regrette aucune de ces choses. , j’ai vraiment merdé.’ Je pense juste que c’était la façon dont la vie allait. [think that way] principalement tout au long de ma carrière [about] presque toutes les décisions que j’ai prises. Beaucoup d’entre elles n’étaient probablement pas les bonnes décisions, mais je ne veux jamais réfléchir et j’ai vraiment des regrets. Alors je le regarde partir, ‘C’est la vie qui s’en est allée.’

« En fin de compte, je n’ai jamais vraiment gagné assez d’argent, même quand j’étais en ANTHRAX, pour justifier de ne pas avoir à retravailler ou de ne pas avoir d’autre emploi », Buisson ajoutée. « Alors j’ai travaillé avec ma femme. Quand je l’ai épousée il y a 20 ans, elle avait ouvert ce studio de casting, et c’était son truc. Et quand je suis parti en fait ANTHRAX, je me suis en quelque sorte enraciné dans son travail. Ma fille venait de naître – c’était un nouveau-né – et je n’étais plus dans le groupe. Donc j’allais juste être à la maison et aider à élever mon enfant et m’impliquer dans les affaires de ma femme. Parce que je n’étais pas vraiment prêt à ce moment-là – nous parlons tout autour [2004] ou [2005] – pour sauter directement dans SAINT BLINDÉ encore. Alors j’ai dit : « Laissez-moi faire ça », et nous avons en quelque sorte suivi cette route. Et c’était la façon dont la vie allait. Je suis donc resté avec son entreprise – c’est notre entreprise de maman et de pop. Ce n’est pas cette énorme vache à lait, mais cela aide certainement à payer les factures. Et donc je suis un peu ancré dans ça quand je suis à la maison. Je jongle en quelque sorte avec ma carrière musicale. Et c’est une autre façon de gagner de l’argent. »

Jean a déjà discuté de son implication dans l’entreprise de sa femme dans une interview de 2015 avec Jägermeister. À l’époque, il a déclaré: « J’ai une entreprise avec ma femme. Elle est directrice de casting. Nous diffusons des publicités. Nous avons une entreprise. C’est un petit truc sympa de maman et de pop qui est assez lucratif et donne à notre famille une bonne vie . »

Il a poursuivi: « Je faisais aussi beaucoup de travail de voix off. J’ai fait d’innombrables Burger King publicités en Amérique, probablement il y a environ sept ans, pendant environ trois ou quatre ans. Vous pouvez probablement les voir sur Youtube. Si c’était pendant une phase où Burger King faisait la promotion de « The King », ce qu’ils ne font pas [anymore]. En fait, ils les ramènent, ce qui est intelligent, car c’était vraiment une partie cool de leur campagne publicitaire. Alors j’ai fait ça. C’est un monde très compétitif. Quand tu affrontes des gens comme George Clooney et Jeff Ponts, c’est un peu difficile de rivaliser avec des acteurs à ce niveau, mais j’aime faire de la voix; il utilise toujours ma voix et c’est créatif. »

Buisson devant ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe s’est réuni avec Joey Belladonna pour une tournée du 20e anniversaire. Quand cela s’est effondré et que les relations se sont désintégrées avec le prochain leader Dan Nelson, Buisson retourné pendant un certain temps avant Belladone a repris le travail en 2010.

En octobre dernier, SAINT BLINDÉ sorti un nouveau CD/DVD, « Symbole du salut en direct », passant par Disques de lames de métal, pour célébrer l’album séminal « Symbole du salut »30e anniversaire de. Il s’agit d’un album live et d’une vidéo du groupe jouant l’album dans son intégralité au célèbre Gramercy Theatre de New York lors de leur tournée 2018.

SAINT BLINDÉle huitième album complet de , » Coup de poing dans le ciel « , est sorti en octobre 2020 via Disques de lames de métal.



