John Bush : « Joey Belladonna appartient à l’anthrax »

Dans une toute nouvelle interview avec The Razor’s Edge, l’ancien ANTHRAX et courant SAINT BLINDÉ leader John Bush a confirmé qu’il était « plus que jamais » ouvert à l’idée de se lancer dans une tournée spéciale au cours de laquelle il interpréterait du matériel de son temps en tant que chanteur de ANTHRAX.

Buisson devant ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe s’est réuni avec Joey Belladonna pour une tournée du 20e anniversaire. Quand cela s’est effondré et que les relations se sont désintégrées avec le prochain leader Dan Nelson, Buisson retourné pendant un certain temps avant Belladone a repris le travail en 2010.

Regard sur son temps avec ANTHRAX, Buisson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Comme n’importe quel groupe, il y aura des moments où il y aura peu de tension et d’essayer de trouver votre chemin. Surtout, en toute honnêteté, et je trouve que c’est avec la plupart des groupes, c’est généralement dans le processus d’écriture ; c’est là que les gens vraiment genre de têtes de cul et peut-être n’ont-ils pas toujours le même accord.

« Je dis toujours monter sur scène, jouer un spectacle juste après qu’un disque soit terminé, mec, c’est du gâteau, c’est facile. C’est pourquoi la nostalgie est grande, parce que si vous pouvez simplement mettre une setlist ensemble et dire: » Apprends ces chansons « , n’importe qui peut le faire… Vous pouvez toujours regarder ce type et dire : « Oh, je déteste ce type » ou « J’ai oublié à quel point je déteste ce type », mais ce n’était pas le cas pour nous.

« Je pense que pour mon temps avec ANTHRAX, c’était juste d’essayer de se concentrer sur les chansons et les albums et d’essayer d’arriver à ce point où nous étions tous d’accord, et parfois ce n’est pas facile à faire », a-t-il poursuivi. « Ce n’est inhabituel pour aucun groupe.

« Je dis toujours ANTHRAX, cela a ouvert un tout nouveau monde de ma personnalité, de mon style, de ma confiance, de ma voix, de chanter, d’être un leader – tout cela, cela m’a juste catapulté à un tout autre niveau de confiance, et je chérir ça. Et j’aime le [ANTHRAX] enregistrements que nous avons faits. Je pense que nous avons fait des disques vraiment cool. Ça ne correspondra jamais aux années 80, car les années 80 ANTHRAX Ce n’était que le début, et c’étaient d’excellents disques et ils étaient capables de surfer sur la vague de ce qui se passait. Et puis les années 90 ont changé. J’ai rejoint et tout était en mouvement. C’est juste la réalité. Pour moi, cela n’enlève rien à la qualité de ces disques. Je pense que les gens ont juste besoin de les réécouter. Je ne dis pas qu’ils sont parfaits par tous les moyens, mais je pense qu’il y a de très bons morceaux tout au long – certains meilleurs que d’autres – mais j’en suis vraiment fier. Et tout le temps, j’étais très proche de ces gars et nous nous sommes beaucoup amusés. J’ai eu une amitié avec chacun d’eux individuellement, et certains d’entre eux avaient besoin d’être réparés ou avaient besoin de temps pour revenir là où ils étaient. Et ils ne seront peut-être jamais là où ils étaient quand j’étais dans le groupe. Mais ce n’est pas grave. Tout est cool maintenant, et tout se sent bien.

« Je l’ai dit des centaines de fois : Joey appartient à ANTHRAX, » Buisson ajoutée. « Il est le chanteur de ANTHRAX. C’est comme ça qu’ils devraient le déployer et surfer sur la vague et en finir – avec Joey – parce que cela a du sens. Et il est génial. JoeyC’est un chanteur unique avec une voix unique et un aspect tellement énorme de ce groupe. Et ça se sent juste.

« Je pense que si nous pouvons faire quelque chose ici et là… Scott [Ian, ANTHRAX guitarist] jeté l’idée de peut-être faire une petite course où je suis entré et [former ANTHRAX singer] Neil Turbin. Mais j’ai toujours dit que je voudrais Joey d’avoir confiance en cela. Je ne voudrais pas qu’il se sente comme, ‘Je ne veux pas faire ça mais j’y suis obligé.’ Ce devrait être quelque chose du genre : « Ouais, ce serait amusant. » Et ce serait une chose unique. je sais BONJOUR [records and tours with current and returning members all together]. Et je m’émerveille du fait qu’ils aient tous ces gars dans ce groupe et qu’ils aient un environnement copacifique. Bravo à eux pour ça. C’est incroyable. Mais des choses comme ça pourraient être amusantes. je joue avec [the idea] de sortir et de faire un peu – je déteste utiliser [the word] ‘solo’, parce que je ne m’étais jamais imaginé faire ça de ma vie, et c’est un peu intimidant, et je suis un peu inquiet à ce sujet, mais je suis plus ouvert que jamais à ça, sortir et faire un peu courir ici et là, moi chantant ces chansons, parce qu’ils ne les jouent plus et ce serait amusant. Mais la fenêtre là-dessus est assez petite parce que je vais jouer de vieux morceaux. »

ANTHRAX a eu un certain nombre de chanteurs – y compris Buisson, Belladone, Turbine et Nelson — au cours des 39 dernières années, avec Ian et batteur Charlie Benante restant les seuls membres du groupe qui sont apparus sur chacun des albums studio du groupe.

Turbine chanté sur ANTHRAXle premier LP de 1984 « Poignée de métal », avant de démarrer et d’être remplacé par Belladone. Belladone exécuté sur quatre ANTHRAX albums, y compris le favori des fans « Parmi les vivants » (1987) avant d’être lui-même licencié pour des différences créatives et stylistiques.

En juillet dernier, Buisson dit à Pierre Gutierrez qu’il voulait l’ancien ANTHRAX guitariste Paul Crook être impliqué dans l’hypothèse ANTHRAX tournée avec du matériel de son époque du groupe. « J’aime Paul« , a-t-il dit. » Et nous avons parlé de certaines choses. Encore une fois, il s’agit simplement de savoir si toutes les situations se confondent ou non et font que cela fonctionne. Vous devez en quelque sorte gérer toute cette logistique et tout ça. »

Jean poursuivit : « Pour moi, ce serait un peu [difficult to put together], seulement parce que je suis vraiment paresseux. Tout ce que je veux faire, c’est chanter, et je ne veux pas faire tout ce qu’il faut pour monter le groupe, faire des répétitions et faire une partie des affaires. C’est la partie intimidante. Si je pouvais juste monter sur scène et, genre, ‘D’accord.’ Je dois aussi réapprendre ces chansons, si je le fais. Mais il y a toutes ces choses qui sont juste un peu différentes que de simplement sortir et chanter. Alors, on verra. »

En septembre 2020, Buisson dit au Canada La voix de métal qu’il a d’abord parlé à son agent de réservation de la ANTHRAX idée de tournée « il y a plusieurs années ». Il a déclaré: « Nous en avons parlé, et je pense qu’il a reniflé pour voir ce que les gens penseraient. Et je ne pense pas que nous ayons obtenu la réponse que nous voulions vraiment. Ce n’était pas comme si nous recherchions des millions de dollars ou quoi que ce soit, mais nous voulions que cela en vaille la peine, et faire les bons concerts. Ce n’est pas comme quelque chose avec lequel je veux sortir et faire six mois de tournée. Ce serait amusant de faire des concerts sporadiques. Je devrais former un groupe pour le faire. Je suis probablement un peu paresseux à ce sujet, très honnêtement. Mais c’est ce qui serait impliqué dans le faire. Et je ne pense pas que nous ayons été assez satisfaits de la réponse qui nous avons essayé d’aller de l’avant et d’y arriver. »