John Bush “ serait ouvert ” à une émission spéciale avec Anthrax pour célébrer le 30e anniversaire de “ Sound Of White Noise ”

John Bush dit qu’il serait «ouvert» à l’idée de célébrer le prochain 30e anniversaire de ANTHRAXde “Son de bruit blanc” album en jouant un spectacle spécial avec ses anciens camarades de groupe.

Buisson devant ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe a retrouvé Joey Belladonna pour une tournée du 20e anniversaire. Quand cela s’est effondré et que les relations se sont désintégrées avec le prochain leader Dan Nelson, Buisson retourné pendant un certain temps avant Belladone a repris le poste en 2010.

John a discuté de sa relation actuelle avec ANTHRAX dans une toute nouvelle interview avec le Metalcast glamour des années 80. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Moi et Scott [Ian, ANTHRAX guitarist], Je viens de le voir récemment à [ARMORED SAINT bassist] Joey Verala maison. Nous nous sommes beaucoup amusés à mâcher la graisse et à parler de choses. C’est une bonne relation maintenant avec ces gars-là. Parfois, c’était un peu éloigné, mais ce n’est plus vraiment comme ça. “

Parlant de la possibilité d’une sorte de célébration du 30e anniversaire pour les années 1993 “Son de bruit blanc”, Buisson mentionné: “Joey Belladonna est le visage de ANTHRAX et la voix de celui-ci, et c’est son concert, et je ne cherche pas du tout à y retourner. Mais si [there was an opportunity] ici et là pour une sorte d’honneur [an album anniversary], Je soutiendrais l’idée. Mais le groupe est en sécurité tel qu’il est et se débrouille très bien tel quel, et je pense que c’est ainsi qu’il devrait continuer. Mais tout est possible pour un spectacle aléatoire ou une chanson ou deux. Je serais ouvert à cela, car j’adore ces chansons. “

Buisson rejoint temporairement ANTHRAX pour un certain nombre de spectacles à la fin de 2009 et au début de 2010, mais s’est retiré en mai 2010 afin de faire de la place pour le retour de Belladone. Belladone était le chanteur principal de ANTHRAX de 1984 à 1992, et a été considéré comme faisant partie de la formation classique du groupe (aux côtés Dan Spitz, Scott Ian, Frank Bello et Charlie Benante), qui s’est réuni et a tourné en 2005 et 2006.

Même si Belladone a effectué le Buisson-era chanson “Seul” vivre avec ANTHRAX à quelques reprises, la piste a depuis été supprimée du set du groupe. “Nous avons assez de chansons [that were originally recorded with me on vocals], ” Joey expliqué dans une interview en 2016. “Nous avons assez de matériel; je n’ai pas besoin de revenir en arrière. Je laisserais tout de suite ça tranquille. Je veux dire, de temps en temps, des gens se plaignent, puis au bout d’un moment, ça devenait vraiment vieux aussi . Je déteste tout ça, parce que nous ne sommes même pas les mêmes… Nous étions dans le même groupe, mais c’est une chose complètement différente. “

Il y a un an, Buisson et ANTHRAX le batteur Charlie Benante réunis – virtuellement – pour enregistrer une version de quarantaine de la chanson “Rébellion emballée” pour célébrer le 27e anniversaire de “Son de bruit blanc”.



