John Byrnes : En tant que premier intervenant du 11 septembre et vétérinaire afghan, voici mes espoirs pour l’avenir 20 ans après l’attaque

Vingt ans ont passé, mais les souvenirs de ce matin sont toujours aussi clairs. Je suis sorti pendant une demi-minute vers 9 heures du matin le 11 septembre 2001. C’était une belle matinée à New York. C’était une journée ensoleillée et chaude de fin d’été, et les élections primaires ne faisaient que commencer.

Je n’étais de retour dans l’armée qu’un an environ. J’étais un étudiant adulte au Hunter College dans l’Upper East Side et j’avais rejoint la Garde nationale après une interruption de service du service actif pour aider à payer les frais de scolarité. Ce mardi-là, après une baignade matinale, je me suis assis tôt pour un cours à 9 heures du matin. C’était juste une journée type.

Quelques instants plus tard, des camions de pompiers, des sirènes hurlantes, ont dévalé Lexington Avenue par la fenêtre. Le professeur n’arrivait pas à se faire entendre sur ce qui semblait être tout le FDNY. Après quelques minutes, une jeune femme au fond de la classe leva les yeux de son téléphone portable et dit :

“Un avion vient de percuter le World Trade Center.” Et à ce moment-là, le monde a changé.

Je me suis précipité à l’armurerie de la Garde nationale en bas de Lexington à la 25e rue. Des soldats s’y sont accumulés toute la journée. Nous n’étions pas encore sûrs de ce qui se passait, mais nous savions que c’était là où nous devions être. Nous avons passé du temps à organiser et à attendre les commandes. C’était tellement frustrant. À la tombée de la nuit, nous nous sommes déployés en tant qu’unité dans le bas de Manhattan et avons été affectés à la sécurisation de la zone contre la circulation piétonne.

J’ai eu mon premier aperçu de Ground Zero cette nuit-là. C’était horrible, une zone de guerre dans ma ville natale. J’ai fini par y passer deux semaines, à sécuriser le site la nuit, à diriger le trafic et à capter quelques clins d’œil le jour.

Au fil des ans, je me suis senti extrêmement chanceux. Je savais quoi faire et où aller ce jour-là. J’avais une mission et un but.

Au lendemain du 11 septembre, l’Amérique avait également une mission et un objectif que je partageais et auxquels je participais activement. pour aider à sécuriser la patrie. J’ai passé du temps à garder les terminaux de l’aéroport JFK entre les semestres.

J’ai aussi participé alors que notre mission s’égarait. Je suis allé en Irak en 2004, où j’ai fièrement demandé justice contre Saddam Hussein, sans remettre en cause la sagesse de la guerre. J’ai passé la majeure partie de l’année 2008 en Afghanistan, bien après que la mission là-bas soit passée de notre objectif initial de représailles à l’édification d’une nation.

Avec l’expérience vient la sagesse, et mes expériences de combat et d’observation de nos guerres au Moyen-Orient ont changé la façon dont je vois l’implication des États-Unis dans d’autres pays. Alors que nous sommes confrontés aux résultats désastreux d’une série de mauvaises décisions en Afghanistan, je sais que l’approche sage est une politique étrangère différente pour notre avenir.

Il y a vingt ans, l’Amérique se devait, ainsi qu’aux auteurs du 11 septembre, des comptes. Ce combat était justifié. Aujourd’hui, nous nous devons une politique étrangère qui dissuade les agressions contre les intérêts fondamentaux de l’Amérique et garantit les conditions de notre prospérité. Une politique étrangère qui reconnaît remodeler le monde à notre image, voire reconstruire une seule nation à notre goût, n’est pas dans notre intérêt ici chez nous.

Je vois maintenant les 20 dernières années dans leur ensemble, de Ground Zero aux montagnes d’Afghanistan, en passant par le déroulement de l’évacuation à la télévision.

Avec cette image complète, j’ai des espoirs pour l’avenir. Espérons que notre pays abandonnera enfin l’édification de la nation. Espérons que nous considérerons les leçons du Vietnam, de l’Afghanistan, de l’Irak, de la Libye et de la Syrie la prochaine fois que nos dirigeants proposeront des efforts de changement de régime. Espérons que les futurs Congrès n’engageront des vies américaines dans la guerre que lorsque cela sera nécessaire pour défendre notre intérêt national fondamental.

Et enfin, l’espoir de rendre des comptes à ceux qui ont perpétré des décennies de guerre contre toute raison aux dépens de mes frères et sœurs en uniforme.

