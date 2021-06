John Cena a enfin répondu aux rumeurs de retour de la WWE et les fans vont adorer

SummerSlam 2021 ressemble certainement à un événement de renom que la présence de John Cena enverrait au-dessus, d’autant plus qu’il n’a pas lutté depuis WrestleMania 36. Comme mentionné cependant, la nature de ses contrats et de ses potentiels emplois d’acteur pourrait rendre cette apparition impossible . Heureusement, il y a beaucoup d’autres gros pay-per-views où il pourrait apparaître plus tard dans l’année après la fin du tournage de Peacemaker, donc ce n’est pas comme si son retour devait avoir lieu à SummerSlam, aussi agréable que ce soit. Dans tous les cas, les fans de la WWE devraient être encouragés par le fait que Cena a publiquement reconnu un retour et a déclaré que cela pourrait arriver.