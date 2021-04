John Cena contre. The Rock: une histoire de leur querelle avec la WWE

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

C’est difficile à croire, mais cela fait déjà 10 ans que John Cena et The Rock, alias Dwayne Johnson, ont lancé une querelle houleuse de deux ans qui a abouti à des matches de tête d’affiche électrisants à deux des paiements à la carte les plus réussis. voir les événements de l’histoire de la WWE et les sports télévisés en direct en général. Mais, avec tant de temps qui passe entre alors et maintenant, en particulier avec les deux lutteurs devenus acteurs décrochant des rôles principaux dans diverses propriétés de DC Comics et dans la franchise Fast and Furious, il y a une chance que vous ayez oublié à quel point leur querelle passionnante et parfois autoritaire était pour un bout de temps.

Alors, en l’honneur de l’un des plus grands angles de lutte professionnelle d’une génération célébrant ses 10 ans, prenons du recul sur tout ce qui se passe dans la WWE d’aujourd’hui et revenons à la querelle houleuse entre John Cena et The Rock qui a souvent été trouvée. lui-même brouillant les frontières entre le spectacle et la réalité, créant ainsi une télévision incontournable.