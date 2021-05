John Cena crée une nouvelle émission télévisée de la WWE que les fans de catch vont adorer

Deux des plus grands méchants de la lutte professionnelle de tous les temps, Ric Flair et Vince McMahon, sont toujours dans le jeu, bien que je ne sois pas si sûr que Flair compte autant comme diabolique que “l’antagoniste le plus stylé et profilin”, tandis que McMahon en est pratiquement la définition classique. Il devrait donc certainement avoir son propre épisode. Tout comme Iron Sheik, Shawn Michaels, The Undertaker, Seth Rollins, Ted DiBiase, Macho Man Randy Savage, Jake “The Snake” Roberts, CM Punk, Hulk Hogan, Randy Orton, “Classy” Freddie Blassie, et bien d’autres. Et vous ne pouvez pas devenir “psychologique” dans le monde de la lutte professionnelle sans parler de Bobby “The Brain” Heenan, alors j’espère que lui et d’autres managers sournois et non-lutteurs attireront également l’attention.