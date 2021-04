John Cena de F9 parle de son affrontement avec Vin Diesel nous a pompés

Tout comme lorsqu’un autre ancien lutteur professionnel est arrivé dans la franchise Fast and Furious, la bataille entend, juste sur le papier, semble incroyable. Et quand Dwayne Johnson est apparu dans Fast Five, c’est vraiment à ce moment-là que la franchise a trouvé son équilibre et a décollé dans la stratosphère.Le potentiel pour ce film d’être énorme est donc certainement là. Et s’il y avait une petite rivalité professionnelle qui poussait John Cena à essayer de rendre son antagoniste encore plus grand que The Rock, eh bien, les gagnants sont les fans qui auront la chance de voir un film génial.