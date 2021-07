John Cena de F9 se souvient que Vin Diesel et le casting de Fast And Furious avaient “appréhendé” qu’il rejoigne la franchise

… Ou, comme Vin l’appelle, « la famille ». C’est super rare au cinéma. Parce qu’habituellement tu fais le projet, tu avances. C’est comme un merveilleux camp d’été. Vous vous faites de bons amis et certains vous restent en contact avec eux, et d’autres non, mais vous faites la chose et ensuite vous passez à autre chose. Cette famille se réunit comme tous les deux ans pour faire Fast [films]. Ils fêtent ses 20 ans. Il s’agit d’une franchise mondiale qui divertit les fans depuis deux décennies. Je suis chez WWE performer depuis, l’année prochaine sera mon 20e anniversaire. Alors pour voir Vin et Jordana [Brewster], Michèle [Rodriguez] et l’équipage, Tyrese [Gibson], et Luda [Ludacris], ils sont dans ces personnages depuis 20 ans. C’était aussi intime qu’un vestiaire de la WWE. Je n’ai jamais ressenti ça nulle part.