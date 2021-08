John Cena Doppelganger a Internet en train de faire une double prise

John Cena a peut-être trouvé son jumeau. La star de la WWE et de The Suicide Squad est allée sur Instagram cette semaine pour publier une photo d’un homme qui lui ressemble exactement. Le nom de l’homme est Brendan Cobbina et il est culturiste et entraîneur. Mais les fans avaient leur propre nom pour Cobbina car il ressemblait à Cena et était noir.

Cobbina veut être le sosie de Cena. Sur sa biographie Twitter, Cobbina s’appelle lui-même le “Black John Cena” ainsi que le propriétaire d’OmegaMuscles. D’après sa biographie, Cobbina dit qu’il est passionné par ce que je fais. Je mange, bois et respire la musculation et le fitness. Non seulement j’ai plus de 5 ans d’expérience pratique, mais j’ai aussi une grande expérience dans la formation d’autres personnes avec leurs objectifs de corps/mise en forme. Que ce soit par le biais de mes programmes de formation en ligne ou d’un coaching en face à face.”

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux sont convaincues que Cobbina est Cena. Une personne a écrit : « Vous pouvez tous les deux jouer dans un film militaire qui montre deux frères dans différentes branches de l’armée. Vous pouvez montrer à chaque frère vivre sa vie, puis sa vie change lorsqu’il se déploie en guerre. L’un vit un certain style de vie tandis que l’autre est en combat.”

“Même coupe de cheveux, pose, sourire et tout. La seule différence est que la Cena noire a des bras plus gros”, a écrit une autre personne. “Je suis convaincu que c’est le frère perdu de longue date de Cena.” Alors que Cobbina est occupé à s’entraîner, Cena peut être vu sur WWE TV alors qu’il est revenu à l’action le mois dernier. Le 21 août, Cena affrontera Roman Reigns pour le championnat universel à SummerSlam.

Cena est récemment apparu sur le podcast ID1OT de Chris Hardwick et a révélé quand il cesserait de participer à la WWE. « De retour à la WWE, c’est un tout nouveau monde. Une nouvelle distribution de personnages, une nouvelle direction avec l’entreprise, de nouvelles plateformes, un nouvel environnement. Il y a un défi là-bas », a déclaré Cena. “Pour me mettre au défi en tant que 44 ans de revenir en arrière, il y a un défi intrinsèque là-bas, un ensemble de circonstances. C’est un bon défi à bien des égards.”

Utilisez à des fins de mémorisation pic.twitter.com/LSGIpmqVwn – Brendan Cobbina (@iamcobina) 13 août 2021

“Mon corps pourrait me dire après ce séjour prolongé, ‘Mec, tu as fini’ ou il pourrait me dire: ‘Tu es tellement loin d’avoir fini, c’est fou.’ C’est une autre conversation intéressante avec moi-même. Si physiquement, je suis plus lent, j’ai dit ouvertement à tout le monde que je continuerai à le faire jusqu’à ce que je sente que j’offense le client. Je vais continuellement sortir et faire ce que je peux pour contribuer et ajouter.”