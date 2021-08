John Cena est prêt pour un quatuor dans le clip d’amis de vacances

Vous êtes-vous déjà fait un ami, par exemple, au camp ou en vacances, qui a trouvé l’expérience et donc votre lien beaucoup plus significatif que vous ? Augmentez cette prémisse d’environ dix crans et c’est ce qui arrive au prochain film original de Marcus (Lil Rel Howery) et Emily (Yvonne Oriji) Hulu, Vacation Friends, lorsqu’ils rencontrent Ron (John Cena) et Kayla (Meredith Hagner) dans un complexe de Mexique.

Marcus et Emily, aux lacets étroits, se lâchent et profitent d’une semaine de plaisir et de débauche sans inhibition avec leurs nouveaux «amis de vacances» Ron et Kayla, qui sont des fêtards sauvages et à la recherche de sensations fortes. Des mois après leur promenade du côté sauvage, Marcus et Emily sont horrifiés lorsque Ron et Kyla se présentent à leur mariage sans y être invités, créant le chaos. Les fans reçoivent une introduction hilarante à Ron, joué par John Cena, dans le clip ci-dessous.