John Cena fait des interviews aléatoires en costume complet de Suicide Squad, et James Gunn ne peut pas en avoir assez

Lorsque The Suicide Squad fera ses débuts dans les théâtres et sur HBO Max, l’un des nombreux nouveaux personnages que nous rencontrerons sera Peacemaker, joué par John Cena. Peacemaker promet d’être une partie importante du film ne serait-ce que parce qu’en plus de le voir sur grand écran, Cena tourne actuellement une série préquelle pour HBO Max. Cela a conduit l’acteur à faire des interviews en costume, même lorsque ces interviews n’ont rien à voir avec The Suicide Squad. Cela a l’air assez hilarant et personne ne rit plus que le réalisateur James Gunn.