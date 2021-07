John Cena fait un retour électrique à la WWE et affronte Roman Reigns à Money in the Bank

John Cena est de retour à la WWE.

Le champion du monde à 16 reprises est presque exclusivement à Hollywood depuis sa dernière sortie à la WWE à WrestleMania 36 contre The Fiend.

John Cena est de retour et il veut Roman Reigns !

À Money in the Bank, le joueur de 44 ans a fait sentir sa présence en affrontant le champion Universal Roman Reigns après avoir réussi à conserver son titre contre le WWE Hall of Famer et peut-être le plus grand rival de Cena, Edge.

Le pop que Cena a obtenu pour son retour était tout simplement légendaire.

Il restera comme l’un des plus grands pops de l’histoire moderne de la WWE.

On dit depuis longtemps que Cena est l’adversaire de Reigns à SummerSlam et il semble maintenant certain que la paire sera la tête d’affiche du premier spectacle de stade bondé de la WWE depuis que la pandémie a envahi le monde il y a environ 18 mois.

SummerSlam se dirige vers l’Allegiant Stadium de Las Vegas et la WWE cherche désespérément à rendre le spectacle aussi énorme que possible.

Cena et Reigns ne se sont rencontrés qu’une seule fois auparavant en simple et cela s’est produit à No Mercy en 2017. Reigns a été victorieux à cette occasion.

Un véritable passage de flambeau entre John Cena et Roman Reigns en 2017

Reigns a pu conserver son titre chez Money in the Bank, mais Cena est son prochain challenger et Big E est maintenant l’homme avec la mallette Money in the Bank.

Les autres membres de The Bloodline, The Usos, ont apporté leur propre or à la table à Money in the Bank après avoir remporté les titres SmackDown Tag Team de Dominik et Rey Mysterio lors de l’émission de lancement.

Le 23 juin, Cena a confirmé à Jimmy Fallon qu’il reviendrait à la WWE à un moment donné.

John Cena a reçu l’accueil des héros que Vince McMahon a toujours voulu

“Ces rumeurs sont vraies”, a déclaré Cena à Fallon. “Je serai certainement de retour à la WWE, je ne sais tout simplement pas quand.”

Cena a également dit à Den of Geek qu’il était important pour lui de faire ce qu’il ferait à son retour.

« J’ai hâte d’y retourner. Il ne s’agira pas de remporter un match Firefly Funhouse. La première question que je poserai est « Pourquoi ? » Et la prochaine question que je poserai est « Où allons-nous après cela ? »

John Cena et Roman Reigns est facilement l’un des plus gros matchs de la WWE

“Et si je leur dis ‘Je ne sais pas’ à tous les deux, c’est cool parce que cela signifie que je peux trouver mon propre truc.”

SummerSlam se déroulera le samedi 21 août.