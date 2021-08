Cependant, John Cena a également demandé plus de dates de tournée au cours de sa course Summer of Cena et a semblé vraiment apprécier son retour à la lutte. Cela, combiné au fait que la WWE souhaite probablement lui donner son 17e titre record, donne l’impression qu’il s’agit de savoir si, pas quand, nous pouvons le voir revenir. Et on pourrait supposer qu’à 44 ans, il aurait besoin de faire cette course le plus tôt possible.