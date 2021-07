John Cena n’est PAS apparu sur WWE RAW, mais voici ce qu’il a fait après le spectacle

John Cena a fait un retour mémorable à la WWE TV la semaine dernière, mais il était introuvable sur RAW.

Au moins, il ne l’était pas pendant que les caméras tournaient. Le champion à 16 reprises ferait sentir sa présence après le spectacle pour renvoyer la foule chez elle heureuse.

Matt Riddle s’est fait frotter à John Cena ces derniers temps

Cena et Riddle ont formé une équipe, dans la foulée de leur brève interaction la semaine dernière à RAW, et ont battu MACE et T-BAR deux contre deux dans l’événement principal du dark match qui a duré un peu plus de 10 minutes.

La fin du match a permis à Cena de fournir un ajustement d’attitude à MACE et d’obtenir l’épinglette pour gagner.

Jedusor a travaillé la majeure partie du match pour son équipe, mais Cena a reçu le hot tag à une énorme ovation et a frappé ses mouvements de signature. Après le match, Cena et Riddle ont eu un “Bro Off” comme ils l’ont fait à RAW la semaine dernière, puis ont appuyé sur les tendeurs pour poser ensemble.

Cena était le seul des quatre hommes à ne pas apparaître dans l’émission télévisée. Les autres sombres participants à l’événement principal ont fait double emploi ce soir alors que Riddle a perdu un match contre John Morrison à RAW, tandis que MACE et T-BAR ont perdu contre Mustafa Ali et Mansoor.

John Cena et Matt Riddle ont renvoyé les fans chez eux heureux

Depuis son retour, Cena a jeté son dévolu sur le champion Universal Roman Reigns, mais il est apparu à la fois sur RAW et SmackDown apparemment dans le but d’apaiser à la fois USA Network et FOX, les partenaires TV de la WWE pour RAW et SmackDown respectivement.

La paire est provisoirement prête à s’affronter à SummerSlam même si Reigns a nié le défi de Cena à la télévision.

L’événement principal de travail pour SummerSlam dans un stade Allegiant complet à Las Vegas est Cena vs Reigns et, fait intéressant, Cena est prévu pour certains spectacles de SmackDown en septembre après SummerSlam, indiquant qu’il restera pendant un certain temps après son match.

John Cena est de retour et il veut Roman Reigns !

Finn Balor, qui a récemment fait son retour à SmackDown également, est également en ligne pour affronter Reigns et le chef tribal a accepté son défi la semaine dernière.

Ailleurs sur la carte SummerSlam, Goldberg affrontera Bobby Lashley pour le titre de la WWE, Edge et Seth Rolins sont sur une trajectoire de collision en plus du retour attendu de Becky Lynch.