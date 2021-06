John Cena a définitivement un point de vue unique sur The Suicide Squad, car il dit que ce n’est ni un redémarrage ni une suite. Au lieu de cela, il pense simplement qu’il s’agit d’un film du cerveau d’un certain James Gunn, ce qui en fait une entrée unique et créative qui ne fait pas partie des catégories susmentionnées. Donc, The Suicide Squad est tout autre chose, semble-t-il, et Cena a vraiment l’air excité que les gens le vérifient.