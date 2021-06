John Cena répond aux rumeurs de retour de la WWE à SummerSlam

Après tout, John Cena est un acteur hollywoodien occupé ces jours-ci, avec sa main dans quelques projets en ce moment. Entre les obligations de presse pour F9, sa série Peacemaker et les obligations de presse à venir pour The Suicide Squad, il serait difficile de s’engager également à des apparitions sur SmackDown pour faire le buzz sur le prochain scénario. De plus, cela fait environ un an et demi qu’il n’a pas lutté pour la dernière fois pour la WWE, il y aurait donc un peu de rouille potentielle à éliminer avant de disputer un grand match comme SummerSlam. On dirait que l’apparition de Cena est possible, mais il faudrait du travail pour y arriver.