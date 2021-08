John Cena révèle si Dwayne ‘The Rock’ Johnson devrait revenir à la WWE

in

John Cena vient de terminer un séjour d’un mois à la WWE après avoir perdu contre Roman Reigns à SummerSlam. Mais les fans de la WWE sont-ils sur le point de voir un autre grand retour, en particulier Dwayne “The Rock” Johnson?” Cena a récemment parlé à Entertainment Tonight et a déclaré qu’il souhaitait que Johnson revienne mais espère qu’il n’y sera pas contraint.

“Il a mérité le droit de ne pas subir de pression dans ce choix. Je peux dire qu’il est un fan de la WWE. C’est l’homme le plus électrisant du divertissement sportif”, a déclaré Cena. “Donc, en tant que fan, je veux voir l’un des plus grands interprètes de tous les temps revenir sur le ring de la WWE? Ouais. Mais en aucun cas je ne vais l’appeler et si je vais lui parler de quelque chose, c’est Je ne vais pas essayer de le faire revenir sur le ring de la WWE. Il doit arriver à cette conclusion par lui-même.

“Parce qu’alors, sa performance sera, The Rock, il sera le meilleur qu’il puisse être. J’espère donc qu’il reviendra, en tant que fan, et j’espère que c’est merveilleux, et s’il choisit de ne pas le faire, il a gagné le droit de choisir de ne pas le faire.” Selon certaines informations, Johnson pourrait revenir aux Survivor Series plus tard cette année pour organiser un match de rêve avec Roman Reigns à WrestleMania 38 l’année prochaine. Johnson n’a ni confirmé ni nié qu’il ferait un retour à la WWE, mais cela ne dérange pas Reigns de vaincre l’ancien champion de la WWE.

“C’est un rêve pour beaucoup de nos fans. Ce n’est pas un rêve pour [The Rock’s fans]. Je comprends aussi beaucoup cela avec Dwayne et John Cena », a déclaré Reigns à SportsNation en juin. « Ces gars se débrouillent très bien pour eux-mêmes, cela ne fait aucun doute. Je ne sais pas, si j’étais ces gars, je ne sais pas si je voudrais revenir et m’occuper de moi. Je suis un problème en ce moment pour tout le monde. Donc si j’étais eux, je resterais sur le plateau. Je continuerais à sortir ces films de service de streaming. Ne viens pas sur mon ring.”

La dernière fois que Johnson est apparu sur WWE TV, c’était en 2019 pour la première de SmackDown on Fox. Actuellement, Johnson a été occupé avec divers projets de films et de télévision. Plus tard cette année, le nouveau film de Johnson, Red Notice, sera diffusé sur Netflix. Il vient également de terminer le tournage de Black Adam, qui sortira l’année prochaine.