John Cena révèle s’il en a fini avec la lutte

John Cena a été occupé par sa carrière d’acteur au fil des ans, ce qui l’a amené à travailler à la WWE dans un rôle à temps partiel. Mais Cena reviendra-t-il un jour à la lutte professionnelle à temps plein ou a-t-il fini? Lors de son apparition dans The Ellen DeGeneres Show, cette semaine, Cena a évoqué la possibilité de faire une apparition à WrestleMania 38, qui sera un événement de deux nuits à Dallas, au Texas, en avril.

« WrestleMania est généralement à l’aube de la fin mars, début avril. Je ne sais pas si je vais y arriver cette année », a déclaré Cena. « C’est une bonne énigme car il y a beaucoup de bonnes opportunités à venir, que j’adorerais saisir. Si toutes ces choses s’alignent, je ne sais pas si je pourrai faire WrestleMania. Je dirai tout le monde qui regarde, je n’en ai pas fini avec la WWE de loin. C’est ma maison, j’adore ça. J’ai pu y retourner pendant l’été pendant quelques mois et divertir le public lorsqu’il a accueilli le public dans les arènes et j’ai loin d’avoir eu ma dernière performance. »

Cena est apparu pour la dernière fois à la télévision de la WWE l’été dernier. Il a fait une apparition surprise à Money at the Bank en juillet, puis a disputé 15 matchs non télévisés lors d’événements en direct de la WWE ainsi que Roman Reigns pour le championnat universel. Après la défaite contre Reigns, Cena a déclaré qu’il prenait du temps pour se concentrer sur sa carrière d’acteur.

« Je pense que je vais essayer de faire de mon mieux jusqu’à ce que j’aie l’impression d’offenser le consommateur », a déclaré Cena sur Good Morning America, par Fightful. « Il n’y a rien de tel que l’énergie d’être dans ce ring avec le public autour. J’ai eu la chance de faire beaucoup de choses. Cette énergie est indescriptible. Cet endroit est ma maison. Je ne serais pas qui je suis sans ça. »

Actuellement, Cena, 44 ans, fait la promotion de son nouveau spectacle Peacemaker, qui sera présenté cette semaine. Il joue le personnage principal qui est également apparu dans le film The Suicide Squad. Cena devrait apparaître dans quelques films cette année, dont Project X-Traction, Argylle et The Independent. Il devrait également reprendre son rôle de Jakob Toretto dans les nouveaux films Fast & Furious.