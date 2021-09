John Cena vend NFT, la qualifie d'”échec catastrophique”

in

John Cena, un lutteur professionnel et acteur célèbre dans le monde entier pour sa participation à la World Wrestling Entertainment (WWE) a récemment décidé d’entrer dans le secteur NFT de l’industrie de la cryptographie. Le champion de la WWE a mis ses NFT à la disposition des fans le mois dernier, et la vente a fini par être un « échec catastrophique », comme l’a dit Cena lui-même.

Le secteur NFT de l’industrie de la cryptographie a explosé en 2021, devenant l’un des secteurs les plus populaires et les plus diversifiés que la crypto ait jamais vus. Cependant, cela ne signifie pas que tous les projets ont été couronnés de succès. C’est déjà un signe que l’industrie de la cryptographie arrive à maturité, car il était difficile de trouver une ICO infructueuse en 2016 lorsque les investisseurs étaient prêts à acheter à peu près n’importe quoi si cela signifiait des bénéfices potentiels.

Une offre NFT ratée

La vente NFT de Cena est l’un des meilleurs exemples que si la communauté n’aime pas le jeton, la vente est vouée à l’échec. S’exprimant lors du Supercon de Floride 2021 la semaine dernière, l’acteur / lutteur a déclaré qu’il réalisait maintenant que la commercialisation de ses NFT WWE dans le cadre d’un package avec des objets de collection physiques était une erreur.

Les objets de collection physiques en question comprenaient des choses comme une chemise, une serviette, un chapeau, des bracelets, une ceinture et une photo dédicacée. Au total, il y avait 500 packages de niveau or avec NFT, coûtant 1 000 $. Cependant, seulement 7,4% environ ont été achetés par la communauté, ce qui n’est en fait qu’une petite fraction.

Cena a admis que l’idée avait échoué et que lui et son équipe avaient tort de penser que 1 000 $ était un juste prix. La vente NFT n’a fini par vendre que 37 NFT, ce qu’il considère comme un échec catastrophique, comme mentionné.

Pour l’instant, on ne sait pas si la communauté a été rebutée par le prix du NFT ou des objets de collection physiques. D’après la propre estimation de Cena, les œuvres d’art numériques devraient valoir environ 500 $ pièce, donc doubler ce prix n’était peut-être pas la bonne décision.

