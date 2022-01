John Cena vous rattrape sur Peacemaker avant sa série HBO Max

Il se passait beaucoup de choses dans The Suicide Squad de James Gunn, donc vous serez pardonné si vous ne vous souvenez pas très bien de ce qui s’est passé avec le personnage de John Cena, Peacemaker. Heureusement, il est là pour vous tenir au courant de ce qui s’est passé dans le film, avec un peu d’aide, dans une nouvelle vidéo remplie de spoilers publiée sur le Twitter officiel de l’émission.

Bien que cette courte vidéo de trois minutes et demie ne commence même pas à capturer la course folle qu’est The Suicide Squad, elle révèle certains des plus gros rebondissements du film, en particulier concernant Peacemaker lui-même, alors méfiez-vous d’entrer.

Peacemaker et l’agent Emilia Harcourt (Jennifer Holland) nous guident à travers tous ces rebondissements, Harcourt corrigeant le souvenir embelli des événements de Peacemaker à chaque tournant tout en faisant allusion à ce qui va arriver, à savoir que le spectacle parle du projet Butterfly. Harcourt dit que cela n’a rien à voir avec la lutte contre un papillon de nuit géant, mais Peacemaker n’en est pas si sûr.

Christopher Smith/Peacemaker de Cena est un personnage tout droit sorti de l’âge d’argent de la bande dessinée, grâce à ce casque étincelant résolument old-school et à sa finition miroir. Dans les bandes dessinées, Peacemaker découvre que son obsession pour la paix vient d’avoir un père qui était un commandant de camp de la mort nazi. Il pense qu’en plus de tout son matériel de communication, son casque recueille les âmes de toutes les personnes qu’il a tuées et dont il peut entendre les voix commenter ses actions.

Certains aspects du personnage ont évidemment changé pour la version live-action, mais nous espérons que son casque ne se limite pas à son statut emblématique. Peacemaker sortira sur HBO Max le 13 janvier; assurez-vous de consulter notre critique avant ses débuts.